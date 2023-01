Federica Rizzo, Pietro, Emma e Matteo: moglie e i figli Paolo Genovese/ “Famiglia…”

Paolo Genovese e l’amore con la moglie Federica Pizzo

Il regista Paolo Genovese è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, venerdì 27 gennaio. Della carriera del regista si sa tutto mentre della vita privata si sa che è sposato e ha tre figli. Paolo Genovese, infatti, è sposato con Federica Pizzo. Della moglie del regista, però, non si sa quasi nulla. Non si sa, infatti, se lavori e non si conosce neanche la data del matrimonio. L’unica cosa nota è che Paolo Genovese e Federica Pizzo sono sposati da tantissimi anni e hanno tre figli: Pietro, Emma e Matteo.

Rosa Maria, moglie Vincenzo Mollica/ La figlia Caterina: "Il regalo più bello"

Per il resto, la vita della famiglia Genovese resta molto discreta e riservata anche se, pochi anni fa, una tragedia ha sconvolto la serenità della famiglia del regista a causa di un terribile incidente in cui hanno perso la vita due ragazze.

I figli di Paolo Genovese

L’amore tra Paolo Genovese e Federica Pizzo è stato coronato dal matrimonio e dalla nascita dei figli Pietro, Emma e Matteo. Con Pietro, la famiglia del regista, ha vissuto una tragedia. Nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019 Pietro è stato coinvolto in un incidente investendo due ragazze di 16 anni, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli che hanno perso la vita.

Vincenzo Mollica, malattia: Parkinson, diabete e glaucoma/ "Amici non graditi"

“Il dolore per Gaia e Camilla e per i loro genitori è insopportabile. Siamo una famiglia distrutta è una tragedia immensa che ci porteremo dentro per sempre”, ha poi detto Paolo Genovese all’Ansa in merito alla tragedia.

LEGGI ANCHE:

Renato De Angelis, ex di Margherita Buy/ La figlia Caterina sul set con Verdone

© RIPRODUZIONE RISERVATA