Federica Sciarelli/ “Assorbo il dolore: 63 anni e non dimostrarli, tengo al fisico…”

Federica Sciarelli a Chi l’ha visto: una certezza per Rai3

La trasmissione storica di Rai3, Chi l’ha visto, continua ad essere un vero e proprio punto di riferimento per gli spettatori ma anche per la stessa azienda. In questa stagione ha addirittura superato Rai1 in termini di ascolti, ottenendo il 14% di share. “Non molliamo mai”, ha commentato la padrona di casa Federica Sciarelli in una intervista al quotidiano La Repubblica. Ogni anno si rinnova sempre lo stesso dubbio: Federica lascerà il programma? Per la Rai però rappresenta ormai una certezza anche se lei dice: “Se ti affezioni è difficile sostituire qualcuno ma bisogna far crescere altri conduttori”. Ma qual è il segreto di Chi l’ha visto? A dare la risposta è proprio la sua conduttrice: “Siamo un veicolo di solidarietà, contro l’odio sociale”.

Federica Sciarelli ha anche svelato quale sia la sua soddisfazione maggiore: “Quando dopo 5 anni trovi una persona a Losanna perché uno spettatore ha prestato grandissima attenzione”, ha commentato. La conduttrice ha detto la sua anche sul sempre più dilagante fenomeno dei femminicidi. “Gli omicidi così violenti e frequenti finiscono senza carcere. Gli uomini si ammazzano. Va tolta di mezzo la parola “possesso”, siamo una società che del possesso ha fatto un valore”. Inevitabile un collegamento a quanto accaduto di recente, con il caso della piccola Elena Del Pozzo: “il caso ci insegna che dobbiamo essere felici se un ex si rifà una vita”.

Federica Sciarelli e la sua visione dell’età

Federica Sciarelli ha spiegato nel corso dell’intervista come convive con il dolore che trapela dalle tante storie narrate a Chi l’ha visto: “Lo assorbo. E mi permetto di dire delle cose, mi spingo oltre. Forse in certi casi devi essere equilibrata ma sono di parte e sto dalla parte delle vittime”. Nessuna paura della diretta televisiva né del potere: “Se devo dire una cosa la dico”, aggiunge.

Nonostante i suoi 63 anni convive perfettamente con il tempo che passa: “Sono fortunata non li dimostro. Al Tg3 mi prendevano sempre per la figlia di qualche collega”. In realtà, ammette, lo sport è importante: “Vado in bicicletta e sui pattini”. Ed a proposito dell’età dice: “devi gestirla, a nessuno piace invecchiare ma con lo sport cammini spavalda come se avessi 20 anni, elimini le tossine. Ci tengo al fisico, delle rughe non mi interessa”. Intanto Chi l’ha visto andrà in vacanza il prossimo 6 luglio mentre il 13 andrà in onda una puntata registrata, in attesa del ritorno a settembre.

