Pasquale Stefano Mella per ben quattro anni è stato uno dei protagonisti di Uomini e Donne nei panni di cavaliere, nei giorni scorsi è invece approdato a Chi l’ha visto. Nel noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 non era riuscito a trovare l’amore, in molti dopo averlo riconosciuto si sono incuriositi vedendolo nel programma di Federica Sciarelli, nella puntata andata in onda mercoledì 9 ottobre su Rai 3. L’ex cavaliere si è rivolto alla trasmissione per ritrovare la moglie che ha da poco sposato, la sua vicenda però non sembra basarsi su una vera storia d’amore.

La donna che l’ex cavaliere 94enne ha sposato si chiama Niurka, ha 54 anni ed è cubana. I due sono convolati a nozze tre giorni dopo essersi conosciuti, lui si è recato in Africa per sposarla. A farli incontrare è stato il figlio di Pasquale Stefano Mella, la donna infatti è la cugina della sua compagna e quando il padre ha manifestato il desiderio di avere una moglie al suo fianco le ha consigliato di scegliere lei.

Pasquale Stefano Mella truffato dalla ‘moglie’? Due mesi dopo le nozze è sparita

Dopo aver pronunciato il fatidico ‘si’ Pasquale Stefano Mella era molto felice di non essere più solo, la sua felicità però è presto stata scacciata dalla consapevolezza del fatto che la moglie non lo abbia sposato per amore ma solo per raggirarlo. Due mesi dopo le nozze Niurka ha manifestato il desiderio di andare a Berlino dalla cugina perché non si vedevano da sette anni. Lui all’inizio ha provato a dissuaderla perché non voleva rimanere di nuovo da solo, però si è lasciato convincere e le ha pagato il viaggio. Due settimane dopo è tornata dal marito a Salina, ma la sua permanenza è stata molto breve, dopo qualche giorno infatti è partita per Cuba e da quel momento non è più tornata.

Ai microfoni di Chi l’ha visto Pasquale Stefano Mella ha fatto sapere di aver speso 15mila euro per soddisfare le richieste della moglie. La 54enne nei suoi confronti non si è certo comportata bene, lui però non smette di volerle bene. Ha poi aggiunto: “Vi ho chiamato anche se non è scomparsa perché vorrei che tornasse. Sono andato dall’avvocato per fare la separazione, ma se mi chiama io l’accetto lo stesso”. Subito dopo l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha fatto un appello dicendo he vorrebbe sposare una nuova donna perché ha bisogno di compagnia e ha concluso dicendo che se c’è qualcuna single, vedova o divorziata può trasferirsi da lui se vuole fargli compagnia.