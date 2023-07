Federica Sciarelli in vacanza trova ragazzo scomparso a Palidoro/ 15enne era disorientato

Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto, mentre era in vacanza, ha ritrovato un ragazzo che era scomparso sul litorale romano di Palidoro. I familiari non avevano più notizie di lui da alcune ore e avevano avvertito i Carabinieri, che avevano avviato le ricerche con la Capitaneria di Porto e un elicottero dei Vigili del Fuoco. In un primo momento però queste ultime erano state senza esito.

A individuare il quindicenne, alla fine, è stata proprio la giornalista, che lo ha intravisto intorno alle 16.00 – a distanza di tre ore dalla scomparsa – proprio nei pressi della spiaggia, davanti all’ospedale “Bambino Gesù” di Roma. La donna si è accorta che era spaesato e si è avvicinata, poi ha atteso insieme a lui l’arrivo dei genitori, i quali erano molto preoccupati. Le sue condizioni di salute sono apparse buone. La vicenda si è conclusa dunque con un lieto fine.

Federica Sciarelli in vacanza trova ragazzo scomparso a Palidoro: il racconto di Chi l’ha visto

A raccontare quanto accaduto sul litorale di Palidoro al ragazzo scomparso e ritrovato da Federica Sciarelli è stata proprio la redazione di Chi l’ha visto in un tweet pubblicato sull’account della trasmissione di Rai 2. “Sta bene il ragazzo scomparso sul litorale di Roma. Mentre erano in corso le ricerche, è stato notato intorno alle 16 sulla spiaggia di Palidoro davanti all’ospedale “Bambino Gesù” da Federica Sciarelli, che è rimasta con lui mentre arrivavano i genitori”, si legge.

È stata una giornata senza dubbio particolare per la conduttrice, che dopo anni trascorsi nel suo studio a parlare dei casi di persone scomparse e a contribuire alle loro ricerche, questa volta ha vissuto l’esperienza in prima persona. Il tutto mentre si godeva qualche ora di riposo dal suo lavoro al mare di Maccarese. Una bizzarra ma sicuramente lieta coincidenza.











