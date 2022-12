Federica Vincenti, moglie Michele Placido/ Lei: “resta l’uomo della mia vita”

Federica Vincenti e Michele Placido: dall’incontro al matrimonio

Federica Vincenti è la moglie di Michele Placido. Nonostante la differenza d’età, i due sono ancora uniti anche se lei ha rivelato: “l’amore cambia”. Proprio così, l’attore e registra è felicemente legato alla collega, classe 1983, che ha studiato recitazione, canto lirico e pianoforte all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma “Silvio d’Amico”. I due si sono conosciuti nel 2002 e dieci anni dopo sono diventati marito e moglie. Dal loro amore è nato anche un figlio di nome Gabriele. Proprio l’attore, ospite di “Oggi è un altro giorno” da Serena Bortone ha raccontato: “facevo lo scapolone, non volevo commettere errori. Affinità elettiva unica, ci siamo dati e persi l’uno nell’altra, e oggi abbiamo questo testimone, Gabriele, che fa sì che siamo una famiglia, riconosciuta anche dagli altri figli. Non la presero bene. Violante la subiva”.

Michele Placido/ "Arnoldo Mondadori? Io stesso devo molto per la mia formazione"

Non solo, l’attore ha anche parlato delle malelingue che circolavano sul conto della moglie: “dicevano che lei si fosse messa con me solo perché voleva diventare famosa, invece a The Voice è andata in incognito senza che io la raccomandassi”.

Federica Vincenti: “Michele Placido? Io ci sarò sempre per lui”

L’amore tra Federica Vincenti e Michele Placido ha subito una fermata d’arresto qualche anno fa. La conferma è arrivata dalle parole della cantante che, intervistata da Vanity Fair, ha rivelato: “l’amore cambia. Quando è agli inizi non ci pensi: che un giorno quella differenza d’età vi dividerà per forza di cose, che tra voi ci sarà la vecchiaia, e che sarà abissale. Cambia il corpo, cambiano i muscoli, le forze. Cambia la testa… Cambiano i desideri. Le voglie non sono più comuni”. Nonostante tutto però la donna ha speso parole di grande amore per il compagno: “resta l’uomo della mia vita e il padre di mio figlio anche nell’allontanarci, anche a stagione dell’amore finita, perché comunque resta che io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me, e questo ci fortifica”.

Michele Placido: "Parlo con mia madre morta"/ "Chi ci ha amato non ci lascia"

Nessun addio o fine di un amore. A smentire categoricamente è stata proprio Federica: “non c’è stato nessun addio, nessun capolinea… Dal dire che col tempo e la maturità cambiano desideri, voglie, forze, al dire che l’ho sbattuto fuori dalla mia vita e ci stiamo separando, divorziando, ci passa un’infinità”.

LEGGI ANCHE:

Angelica Kazankova, chi è l'attrice del film Orlando/ "Il futuro è nelle mani..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA