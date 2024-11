Il salotto di Domenica In ha oggi accolto una coppia di grandi artisti che abitano da anni il mondo del cinema: Michele Placido e sua moglie Federica Luna Vincenti. Insieme hanno raccontato il nuovo film dove lei, oltre ad esserne produttrice, è anche l’attrice protagonista al fianco dell’attore nonché suo marito. Ultimata la promozione, insieme si sono cimentati con un simpatico gioco di coppia raccontando alcune curiosità nel merito della loro relazione.

Chi è Federica Vincenti, la moglie di Michele Placido/ 37 anni di differenza: "Ci siamo fusi"

A prendere la parola per primo è stato Michele Placido che ha raccontato la genesi del suo amore per la moglie Federica Luna Vincenti, il fatidico primo incontro. “Ero in accademia e sentivo questa voce stupenda cantare una canzone di Mina, ed era proprio lei…”. L’attore, con grande ironia, ha poi scherzato sulla gelosia della moglie: “Lei mi sta sempre addosso, e mettiti questa giacca, e mettiti questa camicia; io sono tipo da jeans e maglietta!”.

Michele Placido, chi è: carriera e curiosità/ Due matrimoni e cinque figli: "Con mia moglie..."

Michele Placido e la ‘traumatica’ scappatella: “Arrivò il marito e successe il pandemonio…”

La parola passa poi nuovamente a Michele Placido che ha raccontato il simpatico aneddoto del primo bacio e del lungo corteggiamento prima che Federica Luna Vincenti diventasse appunto sua moglie. “Chi ha dato il primo bacio? Io, ma dopo mesi, anni. Noi ci siamo conosciuti in accademia, poi l’ho vista recitare, poi dopo 6 mesi la invitai ad uscire e dopo 4 mesi ha capito… Se c’è stato solo un bacio? In macchina sì, poi a casa il resto…”.

Mara Venier a Domenica In ha poi incalzato la coppia – Michele Placido e la moglie Federica Luna Vincenti – a proposito del tema dell’infedeltà. “C’è mai stata una scappatella? No, ma io sono un fedele per natura; forse qualche volta quando andavo in tournée poteva accadere ma solo una volta, prima di stare con lei, mi è scappato …”. L’attore ha poi aggiunto: “Arrivò il marito e successe il pandemonio, da allora non l’ho fatto mai più! Era la padrona di un albergo…”.

Malattia Michele Placido, l’attore ha il morbo di Parkinson?/ Le parole ‘criptiche’: “Sono confuso…”