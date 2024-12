Da più di 10 anni Eleonora Abbagnato è felice al fianco di Federico Balzaretti, ex calciatore di grandi club tra i quali figura la Roma, squadra alla quale è rimasto particolarmente legato. Federico ed Eleonora sono sempre stati molto legati, nonostante spesso il loro rapporto sia stato messo in discussione per via della distanza. E due si sono sposati il 13 giugno 2011 a Palermo, nella cappella palatina del Palazzo dei Normanni. Una splendida cornice per un amore fortissimo, che ha visto nascere poco dopo due figli, Julia e Gabriel. Lei, direttrice del Teatro dell’Opera di Roma, così come il marito è stata spesso fuori per lavoro. Anche dopo l’addio di Federico Balzaretti al calcio, non sono state semplici non è stato semplice coniugare la loro vita: non sempre gli impegni si sono incrociati, ma la coppia ha sempre cercato di dare il massimo per rimanere unita.

Carlo De Benedetti, chi è suocero di Paola Ferrari/ Imprenditore di successo, due matrimoni e tre figli

Chi è Federico Balzaretti, marito di Eleonora Abbagnato: “Papà fantastico”

Federico Balzaretti, nato a Torino nel 1981, ha indossato in carriera anche la maglia rosanero del Palermo, città d’origine di Eleonora i due si sono infatti conosciuti proprio nello splendido capoluogo siciliano, e si sono innamorati. Dopo l’inizio della loro storia d’amore, Eleonora Abbagnato ha dato prova della sua maturità e del legame che la univa al compagno: si è infatti presa cura delle figlie di lui, Lucrezia e Ginevra, nate da un precedente rapporto e abbandonate dalla mamma. Lucrezia e Ginevra, infatti, trattano Eleonora Abbagnato come se fosse la loro mamma, anche adesso che sono cresciute. L’arrivo di Julia e Gabriel, ha solamente unito ancora di più la famiglia, che si è legata in una maniera imprescindibile.

Kaarina Palomäki Sisk e Benito, genitori di Anna Falchi/ Il papà l'ha abbandonata da bimba: "Non lo perdono"

Parlando del marito Federico Balzaretti, Eleonora Abbagnato ha sempre utilizzato parole al miele, spiegando di essersi innamorata in primis del suo modo di fare il papà. La ballerina era tornata a Palermo da Parigi, dove viveva, e le avevano presentato l’ex calciatore: “I biondi non erano proprio la mia passione, ma è sempre così, il vero uomo è diverso da quello dei sogni. Un fantastico papà”. Da lì, i due hanno continuato a sentirsi e con il tempo è nato un amore unico.