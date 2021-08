Federico Fashion Style/ “Facevo la messa in piega a mamma con gli stuzzicadenti”

Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, debutta su Discovery+ con “Beauty Bus”, programma in dieci puntate in cui realizza sogni on the road in giro per l’Italia a bordo di un bus-salone glitterato. “Il bus è il Salone delle meraviglie 2.0, vado nei paesini sperduti. Non faccio solo i capelli ma un completo restyling, perché sono esperto di trasformazioni, ma la cosa più bella sono le storie”, ha spiegato Federico a Repubblica. Lo stylist ha rivelato che tante protagoniste nascondono storie di dolore e sofferenza, tradimenti e violenze: “Le incoraggio, le rendo più belle e più sicure; bisogna ritrovare l’autostima: è tutto”. Federico Lauri da Anzio, 31 anni, oggi ha oltre 1 milione di follower su Instagram e non ha mai fatto una scuola di parrucchiere: “Da piccolo giocavo con i detersivi, li miscelavo… Facevo la messa in piega a mamma con gli stuzzicadenti. È nato tutto dalla passione”.

Federico Fashion Style, la compagna Letizia "Fa i capelli anche in vacanza"/ "Amore…"

Federico Fashion Style: torna in tv con “Beauty Bus”

Federico Fashion Style è molto legato alla sua famiglia: “I miei genitori sono i miei primi fan. Inizialmente mio padre non voleva che facessi il parrucchiere, lui guida il camion con le ruspe. Il mio contrario, è sempre sporco di terra. Mi ci vede con le paillettes sul camion?”, ha scherzato sulle pagine di Repubblica. Federico ha anche una figlia, Sophie Maelle, nata nel 2017 dalla lunga relazione con Letizia. Il suo prototipo di donna è bionda con le onde, ma ascolta sempre le richieste delle sue clienti cercando di renderle felici. Nelle vita di tutti i giorni, Federico è così come lo si vede in tv: ciuffo, lampada e paillettes. “Anche da piccolo ho sempre cercato di farmi personalizzare gli abiti. Ho un motto: Ci si deve far notare”. Immancabile una domanda sui prezzi del suo salone, spesso criticati perché troppo alti: “I miei servizi costano, c’è un listino prezzi. Ma la piega costa 15 euro. Se entri con i capelli corti neri e esci con una chioma bionda lunga, anche se vai da zia Peppina paghi”, ha concluso sulle pagine di Repubblica.

LEGGI ANCHE:

Federico Fashion Style lancia il brano 'Io sono pazzesco'/ Nina Moric nel videoclipFederico Fashion Style al Grande Fratello Vip?/ La compagna Letizia: "Non lo escludo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA