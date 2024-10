Federico Fashion Style è stato duramente accusato da due clienti che non sono rimaste affatto soddisfatte dopo essersi sottoposte ad alcuni trattamenti nel suo salone. Il noto e amatissimo hair stylist dei vip, ma anche personaggio televisivo, è nei guai? Striscia la notizia gli ha dedicato un servizio, nella puntata andata in onda giovedì 10 ottobre su Canale 5, che ha spiegato quello che sarebbe accaduto in uno dei suoi famosi locali. Stando alle rivelazioni delle due donne entrambe hanno dovuto fare i conti con gravi danni alla loro chioma, lui però non ha reagito benissimo.

Federico Fashion Style, duro sfogo contro l'ex Letizia Porcu per la figlia/ "Si sente proprietaria di Maelle"

Tante le recensioni negative trovate online, l’inviata del noto tg satirico Rajae Bezzaz ha ascoltato le testimonianze delle due clienti insoddisfatte. Nora Amile, ex Pupa de La pupa e il secchione, ha raccontato di aver perso moltissimi capelli dopo il trattamento che aveva fatto nel salone milanese di Federico Fashion Style. La donna ha spiegato che le hanno fatto la cheratina dicendole che in questo modo i capelli non sarebbero stati crespi e sarebbero sembrati anche più lunghi. Il giorno successivo però ha dovuto fare i conti con un’amara sorpresa quando si è svegliata, i suoi capelli infatti oltre che crespi erano cortissimi. L’ex pupa si è precipitata nel salone ma il noto hair stylist non c’era, lì ha trovato il suo assistente Giorgio. Quando lei ha spiegato la situazione l’uomo l’ha insultata e voleva gettare le sue cose per strada, l’ha poi buttata a terra e l’ha colpita con un calcio sull’anca.

Federico Fashion Style: "Per mia figlia sono un eroe"/ "La mia omosessualità? Quando arriverà il momento..."

Federico Fashion Style, il suo assistente aggredisce una cliente, c’è anche il video

La versione di Nora Amile è stata confermata da un’altra cliente che si trovava nel salone di Federico Fashion Style quando lei è stata aggredita da Giorgio. Lei non è un personaggio noto del mondo dello spettacolo, all’inviata ha fatto sapere di aver avuto anche lei dei problemi dopo aver fatto dei trattamenti da Federico Lauri, vero nome dell’hair stylist. Cosa le è successo? Ha avuto dei fortissimi dolori dopo aver applicato alcune extension alla sua chioma. Ha poi svelato di aver assistito allo scontro tra Giorgio e l’ex pupa non appena è arrivata nel negozio. Con lei c’era anche il marito che ha ripreso tutta la scena con il cellulare, nel video si sente la voce di Nora che dice ‘Non mi devi toccare, adesso chiamo la polizia’ e una voce da uomo che le chiede di andare fuori.

FEDERICO FASHION STYLE LAURI, AGRESSIONE OMOFOBA: COME STA?/ Choc a Verissimo: "Sbattuto contro il vetro"

Raggiunto dall’inviata di Striscia la notizia Federico Fashion Style non ha reagito bene, a detta sua se la cliente fosse stata davvero aggredita avrebbe denunciato il suo assistente alle autorità competenti. L’hair stylist dei Vip ha poi insultato Rajae Bezzaz dicendo: “Poverina, hai due peli in testa”.