Federico Fashion Style, la compagna Letizia “Fa i capelli anche in vacanza”/ “Amore…”

Tante novità in arrivo e in atto per Federico Fashion Style e la sua compagna Letizia. È proprio lei a svelarle nel corso della nuova chiacchierata su RTL 102.5 News, durante la rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella, partendo con l’annunciare che “Sono riniziate le riprese del Salone delle Meraviglie”. Le riprese dello show di Real Time con Federico Lauri e tutti il suo cast sono appena ricominciate e presto andranno dunque in onda le nuove puntate. Tanti impegni, dunque, per Letizia che, tuttavia, chiarisce: “Ho imparato a prendermi del tempo per me però cerco di lasciare la bimba (Sophie Maelle, ndr) il meno tempo possibile. Cerco di essere il più presente possibile.”

“Federico Fashion Style non può vivere senza fare i capelli”

D’altronde anche il suo compagno Federico Fashion Style è sempre impegnato: “Nel lavoro Federico è molto preciso e schematico, quindi riesce bene, ce la fa. – ha raccontato Letizia in diretta radio, per poi svelare che – Lui non potrebbe stare senza fare capelli, anche in vacanza trova il modo di fare i capelli a qualcuno. Lui ha una grande passione, non lavora per soldi, è vero che guadagna bene però lo fa per amore. Lui ha iniziato a 15 anni, per dire.” Anche Letizia ha però lanciato il suo progetto: “Si tratta di un brand di t-shirt in cui diamo la possibilità a bambini e adulti di dare spazio ai propri pensieri, ricamando sulla propria maglietta ciò che si vuole.” ha spiegato.

