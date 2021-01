Federico Fellini:”Fellini degli Spiriti”, Rai 1/ Dalla cartomante a Giuditta Mascioscia, Terry Gilliam e…

FELLINI DEGLI SPIRITI: DA GUSTAVO ROL ALLA SUA CARTOMANTE… VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL SUO MONDO MAGICO…

Rai1 onora Federico Fellini trasmettendo questa sera alle ore 23.00 in prima visione tv il film documentario “Fellini degli Spiriti” della regista Anselma Dell’Olio. Sta per concludersi l’anno dedicato alle celebrazioni del centenario della nascita di Federico Fellini, che venne al mondo a Rimini il 20 gennaio 1920: questo film documentario vuole indicare come il grande regista, innamorato della vita, ha attraversato la sua esistenza cercandone sempre il senso. “Fellini degli Spiriti”, come si intuisce già dal titolo del documentario, indagare la passione del regista per il mistero, l’esoterico, il “mondo non visto” in una ricerca incessante di altre possibilità, altre dimensioni, altri viaggi e di tutto quello che può far volare lo spirito e la mente.

Si tratta di aspetti presenti in tutta la cinematografia di Fellini, che li ha indagati con l’aiuto del grande psicoanalista junghiano Ernst Bernhard. Un’altra figura chiave è il professor Gustavo Rol, conosciuto per “Giulietta degli Spiriti”. A raccontare il mondo magico di Federico Fellini ci sono tante voci raccolte da Anselma Dell’Olio per “Fellini degli Spiriti”, dalla sua cartomante a Terry Gilliam (Premio Oscar per Brasil), dalla sensitiva Giuditta Mascioscia al regista Damien Chazelle (Premio Oscar per La La Land), dai collaboratori e amici più stretti di Fellini ai materiali d’archivio di Rai Teche e Istituto Luce.

FELLINI DEGLI SPIRITI: LA TRAMA DEL DOCUMENTARIO…

“Fellini degli Spiriti” è un ritratto inedito, intimo e spirituale del grande regista, prodotto da Mad Entertainment e Rai Cinema e presentato al Festival di Cannes 2020, un’analisi della filmografia di Federico Fellini fondata su aspetti quali il mistero e la ricerca spasmodica del senso della vita, che ha cercato di catturare nei suoi lavori. Una figura chiave (anche nel documentario che vedremo stasera) è stato lo psicoanalista di matrice junghiana Ernst Bernhard, dal quale il regista ha appresso – oltre agli studi psico-filosofici sull’io – anche la lettura dei tarocchi e l’oracolo I-Ching. Incuriosito dalla possibile esistenza di altre realtà, scopriremo che Federico Fellini si legò a un altro intellettuale del tempo, il sensitivo Gustavo Rol, che ebbe un ruolo chiave per “Giulietta degli Spiriti“. Rol convinse Fellini, grazie ai sui esperimenti e alla sua esperienza personale, che esistono altre dimensioni, altre possibilità. Lo spirito quindi non smette mai di vagare, di viaggiare, di attraversare mondi. Una parte importante del documentario di Dell’Olio sono, come già accennato, le interviste a persone che hanno avuto a che fare con la passione di Fellini per l’esoterico e la raccontano per “Fellini degli Spiriti”: collaboratori e amici, la sua cartomante, l’allieva di Rol, Giuditta Mascioscia; ma anche personaggi di spicco del cinema, come Terry Gilliam, Damien Chazelle, William Friedkin e altri nomi importanti della regia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA