Federico Ielapi/ Chii è? Da Don Matteo a Pinocchio, il film di Matteo Garrone

Federico Ielapi è il piccolo attore che presta il volto a “Pinocchio“, il nuovo adattamento cinematografico diretto da Matteo Garrone e in uscita dal 19 dicembre 2019 in tutte le sale italiane. Un film importante che ha visto il regista romano portare sul grande schermo una delle favole più amate da grandi e piccini. Si tratta della fiaba di Collodi che racconta il sogno di un burattino di diventare un bambino in carne ed ossa. Ad interpretare il difficilissimo ruolo di “Pinocchio” è il giovanissimo attore che si è sottoposto a lunghissime ore di trucco per riuscire a diventare come il popolare burattino. Nel film il giovane attore di soli 8 anni, si è ritrovato a condividere il set con dei veri e propri mostri sacri come Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto, Massimo Ceccherini in quello della volpe, Rocco Papaleo in quelli del gatto e Gigi Proietti in quelli dei Mangiafuoco.

Chi è Federico Ielapi: da Don Matteo a Pinocchio

Nonostante Federico Ielapi abbia solo 8 anni il ruolo del burattino nel nuovo “Pinocchio” di Matteo Garrone non è il suo debutto sul grande schermo. Il giovanissimo attore, infatti, ha già un curriculum di tutto rispetto nel mondo della recitazione visto che ha partecipato a diverse fiction e film di successo. In tanti forse lo ricorderanno per aver interpretato il piccolo Cosimo nella serie tv campione d’ascolti “Don Matteo 11” accanto a Nino Frassica e Terence Hill. Non solo, la simpatia e la spontaneità di Federico hanno colpito l’attenzione di un altro importante regista che ha fatto di tutto per averlo nel suo film. Parliamo naturalmente di Checco Zalone che l’ha voluto per interpretare il piccolo bambino protagonista del film “Quo Vado”, campione di incassi. Alzi la mano chi non ricorda la faccia del piccolo bambino che, alla domanda del maestro, risponde che da grande avrebbe voluto fare il posto fisso. Dopo il successo e la popolarità conquistati con il film di Checco Zalone, Federico nel 2019 è stato al cinema in ben due pellicole: “I moschettieri del re” di Giovanni Veronesi e “Brave Ragazze” di Michela Andreozzi.

