Matteo Garrone: “Con Io Capitano avremmo potuto vincere l’Oscar, ecco cos’è andato storto”/ L’amaro sfogo

Io Capitano e il mancato Oscar 2024, Matteo Garrone è un fiume in piena: “Avremmo vinto senza scelte sbagliate”

A giorni di distanza dalla Cerimonia, Matteo Garrone si è sfogato amaramente per il mancato Oscar 2024 a Io Capitano. Il regista intervistato alla 15° edizione del Bifest, l’International Bari Film festival ha rivelato che il suo film aveva ottime chance di vittoria ma sono stati fatti troppi errori e sono stati consigliati male. Nel dettaglio Garrone ha ammesso: “Per arrivare a vincere l’Oscar, dove era candidato come miglior film straniero, bisogna avere fatto campagne di promozione lunghe e costose sostenute da distributori importanti, e non era il nostro caso. Anche alcune uscite negli Stati Uniti e in Inghilterra sono state sbagliate nei tempi”

Ma gli errori sono stati anche altri, secondo Matteo Garrone Io Capitano non ha vinto l’Oscar 2024 perché nessuno gli ha detto che cosa fare esattamente e, per esempio, non è stato iscritto in tutte le categorie. In seguito hanno anche scoperto che ci sono 10.000 votanti nella fase finale ed era pressocchè impossibile farlo vedere a tutti. E poi ancora ha aggiunto che qualcuno è rimasto sorpreso Seydou Sarr non fosse stato candidato come migliore attore protagonista. Ed alla fine ha confessato deluso: “Mi resta un po’ di rammarico, perché avevamo tutte le carte in regola.”

Matteo Garrone deluso per la mancata vittoria agli Oscar 2024 di Io Capitano: “Tante disavventure”

Non è stato facile per Matteo Garrone anche la realizzazione del film Io Capitano, sempre durante 15° edizione del Bifest, l’International Bari Film festival ha svelato: “Una delle tante disavventure produttive che ho vissuto per fare questo film è stata anche la bocciatura di Eurimages, il fondo europeo che fino ad allora aveva sostenuto tutti i miei film. Mi è stato detto poi, informalmente, che la bocciatura era dovuta al fatto che era sbagliato, secondo i membri della commissione, trattare un tema così drammatico come se fosse un film d’avventura”.

A Matteo Garrone resta il rammarico della mancata vittoria agli Oscar 2024 di Io Capitano, ma il film che tratta un tema importante e drammatico ha già ottenuto altri importanti riconoscimenti oltre al plauso di critica e pubblico. Il regista non ha dubbi, però, su quale sia la vera forza del film: “La forza del film è nella forza dei suoi attori, soprattutto Seydou e Moustapha”











