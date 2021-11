Federico Lauri “essere fashion non significa gay”/ Canino: “non credo a ciò che dice”

Federico Lauri Fashion Style a cuore aperto nella quinta puntata di Ballando con le Stelle 2021. Il noto parrucchiere dei vip si lascia andare in una clip, prima di essere attaccato dalla giuria. “Per me è normale vestirmi in questo modo, per me è normale andare al bar vestito così e me ne frego dei commenti della gente“, le sue parole. “Io non penso che essere fashion sia qualcosa da legare alla sessualità. Per me nell’intimo uno è libero di fare ciò che vuole, andare a letto con uomini e donne. Ho sempre lavorato nella mia vita, mi rimprovero di non essere uscito abbastanza con i miei amici”, ammette l’aspirante ballerino. Le sue dichiarazioni lasciano perplessi gli internauti, ma non solo. Anche i giudici sono diffidenti e qualcosa della sua “versione” sembra non tornare.

Da Selvaggia Lucarelli a Fabio Canino, quest’ultimo esprime subito i suoi dubbi sulle parole di Lauri: “Io nelle tue clip credo a metà. Io non credo che tu sia sincero. Non credo che tutto quello che tu abbia detto sia vero”. “Sono d’accordo con Fabio Canino, vedo genuinità in pista, trovata strada facendo, ma sento poca genuinità in quello che racconta Federico. Non mi convince la parta in cui si disegna fragile, non ha raccontato fino in fondo se stesso”, continua Selvaggia Lucarelli. Federico Lauri si spazientisce e sbotta: “ma cosa volete sapere da me?”. Ci pensa Milly Carlucci a riportare la calma in studio, ma la tensione è ormai alle stelle.

