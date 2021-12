Federico Lauri si dichiara a Selvaggia Lucarelli / “Se mi provi non mi lasci più”

Federico Lauri Fashion Style dichiara tutto il suo amore a Selvaggia Lucarelli durante la diretta di Ballando con le Stelle 2021. Il noto parrucchiere dei vip gioca sulla “complicità” ritrovata con la giurata del programma di Milly Carlucci. “Secondo me eri tu ad avere dei pregiudizi nei nostri confronti”, apre la giornalista. “E’ vero, nella prima puntata sì”, ammette l’esuberante ballerino. “Siete tanti carini insieme…”, commenta Raffaella Erra. E su suggerimento di Matano, Federico Lauri si propone per curare l’acconciatura di Selvaggia per la prossima puntata, cadendo nel doppio senso. “Selvaggia se mi provi non mi lasci più…” .

Federico Lauri Fashion Style e Selvaggia Lucarelli, tregua a Ballando con le Stelle 2021

Tra doppi sensi e battutine, Federico Lauri Fashion Style cerca di aggraziarsi Selvaggia Lucarelli. Milly Carlucci, tra le risate generali, interviene perché “dobbiamo evitare di prendere questa deriva”. Il feeling ritrovato tra concorrente e giudici frutta anche alle palette. Il freestyle di Federico Lauri Fashion Style e Anastasia Kuzmina vale due 10 di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto 10 e tre 8 di Zazzaroni, Smith e Fabio Canino.

