Prosegue con ulteriori risvolti e retroscena il ‘caso’ Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle 2024. Dallo studio abbandonato improvvisamente nel bel mezzo della diretta alle accuse di molestie ad un ballerino da parte della senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione. Il coreografo e giudice del talent condotto da Milly Carlucci è braccato dall’onda mediatica e il suo posto nel programma continua ad essere messo in discussione tra rumor e voci di corridoio. Tra le ultime indiscrezioni spunta la possibile sostituzione da parte di Alberto Matano, già conduttore de La Vita in Diretta e giudice ‘a bordo campo’.

E quindi la domanda sorge spontanea: Alberto Matano al posto di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle 2024? A quanto pare per il conduttore non è una possibilità da prendere in considerazione. Come riporta Il Fatto Quotidiano, il padrone di casa de La Vita in Diretta ha risposto avrebbe risposto in maniera secca e perentoria: “Io al posto di Guillermo Mariotto nelle ultime due puntate di Ballando con le stelle 2024? Ma siamo seri?!”.

Alberto Matano si ‘defila’ dal caso Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle 2024

Insomma, Alberto Matano non sembra prendere sul serio la possibilità di andare al posto di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle 2024 per le ultime due puntate del talent condotto da Milly Carlucci. Restano chiaramente i dubbi sulla permanenza in giuria del coreografo dopo gli ultimi eventi; il tema non è tanto le presunte molestie – già ‘smontate’ dalla conduttrice – il ‘caso’ dominante sembra piuttosto essere l’abbandono dello studio in diretta; proprio su questo aspetto Milly Carlucci non è sembrata, stando alle dichiarazioni recenti, particolarmente felice del comportamento del coreografo e giudice di Ballando con le stelle 2024. Il verdetto, se così si può definire, spetta alla Rai e alle valutazioni strettamente legate al codice etico della rete.