Federico Lo Buono, chi è/ 19enne fondatore dei Pischelli In Cammino (Non è L’Arena)

Questa sera nuovo appuntamento con Non è L’Arena, tra gli ospiti di Massimo Giletti spunta il giovanissimo Federico Lo Buono, in studio per parlare di nuove generazioni, pensioni ma non solo. Ma chi è il 19enne? Digital Storyteller & Strategist, Lo Buono è noto per aver “messo in difficoltà” Matteo Renzi ad una kermesse del Pd del 2017, quando aveva appena 16 anni, e si è messo in gioco a livello “politico” arrivando a fondare il movimento Pischelli In Cammino: parliamo di una community nata con l’obiettivo di fare avvicinare i più giovani alla politica, che ha avuto fin qui un buon riscontro. 5000 ragazze e ragazzi dai 13 ai 25 anni insieme per confrontarsi sul futuro, con Lo Buono che immagina la politica come «un’orchestra, un insieme di strumenti musicali, diversi per qualità e numero, necessari all’esecuzione di una composizione musicale. Oggi non se la passa bene perché, come ogni forma d’arte, dipende da chi se ne fa interprete. A volte l’artista è bravo e a volte non lo è. Tutto qui».

FEDERICO LO BUONO, CHI E’

Federico Lo Buono vanta collaborazioni con numerose testate giornalistiche, basti pensare a Huffington Post e Il Foglio, e nell’ultimo periodo ha lanciato due progetti: il magazine online Breaking Tech, con approfondimenti sul mondo delle startup e dell’economia, e la società di comunicazione Socially, specializzata nella realizzazione di campagne marketing sui principali social network. Il suo sogno è quello di diventare un giornalista, ma non disdegna un futuro in politica, come confidato in un’intervista ai microfoni di Vanity Fair. Un amore nato dopo «la sconfitta al Referendum Costituzionale. Mi sono detto che non bastava lamentarsi da fuori: dovevo “entrare in campo”. E mi sono tesserato nel Pd, l’unico vero partito esistente in Italia». E oggi è pronto a dire la sua a Non è L’Arena, palcoscenico per lanciare le sue idee e tentare di presentare progetti nuovi per l’Italia del futuro…

© RIPRODUZIONE RISERVATA