Federico Manzolli, ex marito di Sabrina Ghio/ “Non lo amavo più”

Federico Manzolli è l’ex marito di Sabrina Ghio. I due hanno avuto una bambina, Penelope, nata un anno prima della loro separazione. La relazione, iniziata nel 2008, è giunta al capolinea nel 2014, quando l’ex protagonista di Uomini e Donne si è dovuta rimboccare le maniche per crescere la sua piccola da sola. Manzolli è lontano dal mondo dello spettacolo, la sua occupazione principale è quella d’imprenditore immobiliare, ma la fine della relazione con la Ghio e le interviste che sono succedute alla loro separazione lo hanno spesso portato sotto le luci della ribalta. Ora Sabrina Ghio ritornerà a Rivelo per raccontare alcuni dettagli inediti della sua separazione e di come ha dovuto crescere la piccola Penelope da sola.

Sabrina Ghio sulla fine della sua relazione con Federico Manzolli: “Non è stato facile”

Sabrina Ghio e Federico Manzolli sono stati una coppia felicemente sposata fino al 2014 quando hanno messo la parola fine alla loro relazione nel 2014. La showgirl ha più volte ammesso che non è stato facile lasciare il marito ma ciò che l’ha spinta a fare questo doloroso passo è stato il suo sentimento che ormai si affievoliva sempre di più con il passare dei giorni. Vivere la separazione non è facile, come ha lei stessa raccontato quando ha dovuto trascorrere le vacanze di Natale senza la sua piccola Penelope che si trovava inseme al padre.

