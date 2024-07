Uomini e Donne, Sabrina Ghio è incinta? Arriva il chiarimento: ecco cosa ha detto

È stata una delle troniste più amate di Uomini e Donne ma nelle scorse Sabrina Ghio è ritornata al centro delle indiscrezioni per una presunta nuova gravidanza. È bastata una foto particolare in cui il marito le sfiorava il grembo per far accendere il gossip più sfrenato, non solo follower e sostenitori ma anche ‘esperti di gossip’ hanno immediatamente lanciato la notizia su Sabrina Ghio incinta dando per certa e ufficiale la sua gravidanza. Ed a questo punto sommersa da messaggi di auguri e congratulazioni, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di intervenire per fare chiarezza.

Nel dettaglio, infatti, con una storia su Instagram Sabrina Ghio ha smentito di essere incinta: “Da questa mattina che ricevo messaggi di auguri… Ragazzi non sono incinta,(anche se onestamente Carlo lo vorrebbe tanto”. E subito dopo ha anche spiegato il perché della posa che ha acceso i rumor: “Nell’ultima foto mi tocca la pancia perché lui nn sa mai dove mettere la mano quando ci mettiamo in posa! Sarebbe bello ma per ora ancora no !!!” Non c’è nessuna gravidanza e nessun bebè in arrivo, dunque, per la coppia formata da Sabrina Ghio ed il marito Carlo Negri e l’influencer ha voluto fare subito chiarezza stoppando le illazioni.

Sabrina Ghio smentisce la gravidanza: non sarà mamma per la terza volta dopo Penelope e Mia

Sabrina Ghio non è incinta e lei ed il marito Carlo Negri non aspettano un bambino. Un figlio è però nei piani stando a quanto dichiarato dall’ex tronista di Uomini e Donne. È conosciuta al grande pubblico per aver preso parte nel 2004 alla terza edizione di Amici di Maria De Filippi e successivamente al dating show di Canale5 tra il 2017 e il 2018. Per quanto riguarda la vita privata di Sabrina Ghio, dalla precedente relazione con Federico Manzolli è nata la sua prima figlia Penelope, nel 2013, successivamente dopo l’infruttuosa partecipazione a Uomini e Donne conosce e si innamora di Carlo Negri, suo attuale marito. I due si sposano il 29 agosto 2022 un paio di mesi dopo la nascita della loro figlia Mia.