FEDERICO MASTROSTEFANO/ “Eliana Michelazzo? Non ha mai superato la mia scelta”

Federico Mastrostefano, ex tronista di Uomini e Donne, è forse una delle persone più indicate per parlare di Eliana Michelazzo, l’agente di Pamela Prati diventata una delle grandi protagoniste del caso Mark Caltagirone. Eliana, infatti, all’epoca della partecipazione di Federico Mastrostefano al programma di Maria De Filippi, era una delle sue corteggiatrici. L’ex tronista, intervistato dal settimanale “DiPiù Tv” si azzarda a dire che i problemi di Eliana, oggi nella bufera, siano iniziati proprio quando lui decise di scegliere un’altra (Pamela Compagnucci) al suo posto. Mastrostefano racconta come da parte sua vi fosse la volontà di continuare a frequentare Eliana come amica, ma la Michelazzo tagliò tutti i ponti e iniziò ad avere degli atteggiamenti “strani”:”Su Facebook vedevo che molti le scrivevano cattiverie, la prendevano in giro perché avevo scelto un’altra e lei stava male. Poi, da un giorno all’altro, lei scrisse che non pensava più a me perché si era spostata con un ragazzo, Simone Coppi (…) Non ci credevo, solo due mesi prima a Uomini e Donne diceva di amarmi…Poi non ce’erano foto del marito. Ho capito che non c’era nessun marito…”.

FEDERICO MASTROSTEFANO SU ELIANA MICHELAZZO

Il racconto di Federico Mastrostefano su Eliana Michelazzo non sembra essere quello di chi vuole infierire su una persona che in queste settimane – a torto o a ragione – è stata al centro di mille accuse per il caso di Mark Caltagirone-Pamela Prati. L’ex tronista non si sente di dire che dietro i tanti profili falsi citati in questi mesi ci sia Eliana:”La Eliana che almeno conoscevo io non era una mente diabolica, una plagiatrice. Ha mentito dicendo di essersi sposata, è stata ingenua, questo sì. Se l’ho più rivista dopo Uomini e Donne? No. Solo una volta mi capitò, qualche anno fa, di incontrare una nostra amica in comune che era al telefono con lei. Me la passò, ero contento di risentirla, le chiesi come stava. Ma lei mi rispose con freddezza, “ah, ciao Federico”. Balbettò qualche parola e poi attaccò, come se sentendomi si fosse riaperta una ferita. (…) Mi dispiace molto vederla così, perché le ho voluto bene. Spesso possa ritrovare serenità”.

