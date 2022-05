Federico Perna attende Guendalina Tavassi/ “Tra le mie braccia, per sempre…”

Federico Perna: pronto a riabbracciare Guendalina Tavassi

Federico Perna è il fidanzato di Guendalina Tavassi. Nella puntata di lunedì scorso la concorrente dell’Isola dei Famosi 2022 ha annunciato il suo ritiro e nelle prossime ore arriverà a Roma. Il fidanzato non sta più nella pelle, come ha annunciato su una storia di Instagram questa mattina presta. Oggi, mercoledì 25 maggio 2022, sarà una giornata indimenticabile per Federico Perna: “Quanto niente e quando troppo, a prescindere da come vada sta giornata, la ricorderà per tutta la vita. Tra poco riabbraccio finalmente il mio Cuore e stasare c’è una finale da giocare e provare a vincere. E chi dorme…”, ha scritto l’imprenditore romano, grande tifoso della Roma, alle 6.36 su Instagram. E ha aggiunto: “Mi manchi Cuore mio, finalmente di nuovo tra le mie braccia, per sempre”, allegando l’emoticon di un cuore e di una anello di fidanzamento. Perna e la Tavassi sono pronti a convolare a nozze?

Federico Perna: tra l’amore per Guendalina e la Roma

Ricordiamo che Guendalina Tavassi si è da poco separata dal marito Umberto D’Aponte, con cui ha avito due figli. Federico Perna e Guendalina si sono conosciuti nell’estate del 2021 grazie al lavoro dell’imprenditore romano, che lavoro nel settore della ristorazione: “Ci conoscevamo di vista, quando si è lasciata ha iniziato a venire al mio ristorante e… da cosa nasce cosa. Veniva tutti i giorni per pranzo. All’inizio portava via il cibo, poi ha iniziato a rimanere là. Ogni tanto le facevo compagnia, anche se all’inizio ero più concentrato sul lavoro”, ha rivelato Federico nel salotto di Pomeriggio 5. A inizio maggio Federico è volato in Honduras per fare una sorpresa a Guenda, ormai ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Ora Perna non vede l’ora di riabbracciare la sua amata e di vedere vincere la Roma contro il Feyenoord.

