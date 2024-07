Guendalina Tavassi e Federico Perna si sono sposati/ Nozze a sorpresa alle Maldive: il video su Instagram

Guendalina Tavassi, nozze a sorpresa con Federico Perna alle Maldive

Guendalina Tavassi e Federico Perna hanno celebrato un matrimonio da favola in una cornice incantevole come quella delle Maldive. Si tratta di nozze a sorpresa non solo per tutti i loro fan, dal momento che la coppia non ha mai proferito parola a riguardo nei giorni scorsi, ma anche per la stessa Tavassi che non si sarebbe mai immaginata questo commovente epilogo delle loro vacanze di coppia sull’arcipelago: tutto, infatti, è stato organizzato in gran segreto dal compagno.

L’ex gieffina ha condiviso un commovente video sul proprio profilo Instagram che ripercorre le emozioni delle ultime ore, dal loro arrivo in spiaggia di bianco vestiti allo scambio delle fedi. A corredo del post, la Tavassi ha scritto: “Corri, mettiti al volo un vestito bianco, abbiamo la cena con il direttore in spiaggia!”. Comincia così il mio c’era una volta di questa fiaba, dove tutto era perfetto, un altare sulla sabbia immerso tra i colori di un tramonto rosato, i miei figli, vestiti di bianco tra lacrime e sorrisi, i nostri amici, testimoni di questo per sempre ad attenderci commossi in spiaggia, la nostra canzone che ci accompagnava verso l’orizzonte“.

Guendalina Tavassi e la dedica a Federico Perna: “Un ‘sì’ che ci unirà per sempre“

Guendalina Tavassi ha così detto “sì” al compagno Federico Perna in un rito simbolico sulle meravigliose spiagge delle Maldive e alla presenza dei suoi figli e di un’intima e ristretta cerchia di invitati. Il post Instagram prosegue con una dedica al suo amore: “E tu, al mio fianco, per dire un “SÌ” che ci unirà per Sempre. Grazie di esistere Cuore mio, Ti amo infinitamente. Marito&Moglie“. Il loro matrimonio celebrato all’estero non dovrebbe essere legalmente riconosciuto in Italia, dunque è probabile che il rito in forma ufficiale verrà celebrato poi nel nostro Paese.

Intanto, però, la coppia si gode questi istanti di grande felicità per una cerimonia davvero incantevole e speciale. Anche Federico Perna ha commentato il post Instagram della sua amata con un messaggio romantico: “Mi hai fatto piangere di nuovo…. Grazie di esistere e grazie per questo giorno che rimarrà stampato nella mia mente e mi accompagnerà per il resto della mia vita, come il giorno più bello, romantico, importante, significativo della mia vita… Finalmente sei mia moglie. Ti amo più di ogni cosa. Per sempre….“.

