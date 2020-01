Federico Rossi, Benji e Fede/ Fidanzato di Paola Di Benedetto: “Ci saranno sorprese”

Paola Di Benedetto è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 4 ed ha fatto il suo ingresso mercoledì, giorno del suo compleanno. Una giornata speciale che non ha però potuto festeggiare assieme al suo fidanzato, Federico Rossi noto anche come Fede di Benji e Fede. Eppure il cantante ha deciso di farle sentire comunque la sua presenza e farle arrivare i suoi speciali auguri fuori dalla Casa del Grande Fratello. Una torta di compleanno, un bigliettino di auguri molto romantico e un video dedica sono stati i regali che Fede ha fatto recapitare alla sua Paola che, di fronte ad un gesto talmente romantico, non è riuscita a trattenere le lacrime. Ed è proprio aggrappandosi ai momenti insieme a lui che sopporterà questa distanza, che potrebbe durare anche tre mesi qualora rimanesse nella Casa fino alla fine.

Federico Rossi, al Grande Fratello Vip per Paola Di Benedetto? Sul web scrive…

Intanto Federico Rossi su Instagram incuriosisce e infiamma il web. Lo fa pubblicando due nuovi scatti che lo vedono in primo piano e in abito elegante. Ad incuriosire è la didascalia che accompagna questi scatti e che recita così: “Sarà un anno pieno di sorprese, mi sto preparando”. Il cantante di Benji e Fede anticipa dunque dei colpi di scena che arriveranno nella prossime settimane: ma riguarderanno solo la musica? Intanto sul web c’è chi attende con ansia una sua sorpresa per Paola Di Benedetto nella Casa del Grande Fratello Vip. Fede accetterà di entrare dalla porta rossa per lei? Per questo bisognerà attendere le prossime settimane.

