Paola Di Benedetto, doccia al Grande Fratello/ Video: acqua gelata, ma l’atmosfera…

Paola Di Benedetto è stata la prima concorrente del Grande Fratello Vip 4, reality show iniziato ieri sera su Canale 5, a fiondarsi sotto la doccia. La bella fidanzata di Federico Rossi, il Fede del duo “Benji e Fed”e ha regalato qualche minuto piacevole ai maschietti amanti dello show e nel contempo agli svariati fan della bella Paola. Con un costume decisamente succinto di colore rosso, che lasciava ben poco spazio all’immaginazione, la Di Benedetto si è recata sotto le docce più spiate d’Italia, e il momento ha fatto il giro del web. In breve tempo, infatti, il video è stato pubblicato dal sito ufficiale Mediaset (lo potete trovare qui), e molte testate lo hanno ripubblicato a loro volta sulle proprie pagine. Una doccia che è stata molto piacevole per chi guardava da casa, un po’ meno per la stessa Paola, visto che l’acqua calda non voleva saperne di scendere, e di conseguenza la stessa si è dovuta accontentare di una doccia gelata.

PAOLA DI BENEDETTO E LA DEDICA D’AMORE

La Di Benedetto è una delle concorrenti più attese dell’edizione numero 4 del Gf Vip, il primo vero ingresso in televisione dopo aver fatto alcune apparizioni in diversi spettacoli precedenti, a cominciare da Ciao Darwin, di cui è stata “madre natura”. Paola è inoltre già nota per essere, come detto in apertura, la fidanzata di Federico Rossi, e proprio quest’ultimo, primo dell’ingresso nella casa, ha voluto riservare una splendida sorpresa alla sua amata, una torta con un mazzo di ben 25 rose e un messaggio decisamente romantico: “Sono già due giorni e mezzo circa che non ci vediamo e non ci sentiamo. Sono molto contento che stai facendo questa esperienza. Volevo dirti che ti amo. Basta che tu sia la persona che sei“.

