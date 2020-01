FEDERICO ROSSI, BENJI E FEDE/ “Ti amo Paola Di Benedetto”: lacrime al Grande Fratello

Inizia già tra le lacrime l’avventura di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip. Oggi è il suo compleanno e prima del suo ingresso non poteva mancare la sorpresa speciale del suo fidanzato Federico Rossi, il cantante del duo Benji e Fede. Alfonso Signorini le fa recapitare una torta di compleanno con tanto di numero 25 e un mazzo di 25 rose rosse bellissime. “Non te le invio io però” fa sapere il conduttore, che poi lancia in video un filmato.l In questo c’è proprio Fede che fa i suoi auguri a Paola Di Benedetto: “Auguri amore mio, sono già due giorni che non ci vediamo” dichiara il cantante che spera che la sua sia una bellissima avventura. Di fronte a questo gesto, l’ex Madre Natura non riesce a trattenere le lacrime.(Aggiornamento di Anna Montesano)

Federico Rossi, chi è il fidanzato di Paolo Di Benedetto

Federico Rossi è conosciuto di sicuro per essere una metà del duo Benji & Fede, ma anche la sua storia d’amore con Paola Di Benedetto ha attirato subito l’interesse dei fan. Un sentimento che non può che aumentare visto che la modella sarà nel cast del Grande Fratello Vip 4, sotto ai riflettori in modo costante. “Ogni volta che riguardo sto video non posso fare a meno di ridere come uno scemo, per un po’ almeno nessuno ti farà gli scherzi disturbando la tua amata sfera del sonno o ti spegnerà la c@zz* di luce. Ti bacio e ci rivediamo presto (relativamente)”, ha scritto il cantante in uno degli ultimi post, prima di separarsi da Paola, per via della dovuta reclusione destinata a tutti i concorrenti del reality. Clicca qui per guardare il video di Federico Rossi e Paola Di Benedetto. Come sanno bene tutti gli ammiratori dell’artista, Paola non è l’unica persona ad avergli rubato il cuore, anche se in modo del tutto diverso. Si tratta ovviamente del suo partner musicale, a cui è connesso da un forte legame indissolubile. “Non potevo tenervelo nascosto per tanto tempo, quindi ho deciso di dirvelo. A causa dei suoi frequentissimi spostamenti che provocano in me gran gelosia, ieri ho preso la decisione di fagocitare Benjamin Mascolo e di conseguenza diventare una persona sola. Ora nulla potrà più separarci!”, dice ancora su Instagram, mostrando un mash up fra la sua foto e quella di Benji. Il risultato? Una versione alternativa di Crudelia De Mon. Clicca qui per guardare il post di Federico Rossi.

Federico Rossi, il fidanzato di Paolo Di Benedetto entra in Casa?

Federico Rossi e Paola Di Benedetto si sono separati per motivi di lavoro: ora che lei entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 4, ci sarà l’occasione per il cantante di fare un’incursione nel programma? I fan di Benji & Fede ci contano, così come gli ammiratori della coppia. Fin da quando Paola e Federico hanno svelato il loro amore, uno stuolo di followers ha iniziato a seguire entrambi e ad interessarsi alle evoluzioni del loro rapporto. A quanto pare tutto bene, anzi benissimo. Almeno dopo che il cantante è riuscito a riconquistare il cuore della modella, in seguito alla rottura annunciata lo scorso ottobre. “Per convincerla a ricominciare sono volato da lei a Ibiza. Le ho portato una lettera e un anello di riconciliazione a forma di fiore”, ha detto Federico al settimanale Grazia. Ancora da chiarire invece se i rumors emersi la scorsa estate, ovvero su un possibile tradimento da parte di Rossi, siano veri oppure no. Senza considerare che l’anello di cui parla nella sua dichiarazione non deve far spiccare il volo a tutti i fan, dato che la coppia è ben lontana da fare il grande passo. “A 25 anni vedo tutto questo ancora lontano. Anche se non è questione di età, ma di responsabilità”, ha detto Federico.



