Federico Rossi e Paola Di Benedetto/ Una lettera d’amore, ma da Benjamin Mascolo

Pubblicità

Federico Rossi ha ricevuto una lettera d’amore, ma non dalla fidanzata Paola Di Benedetto. A scrivere un testo, letto in diretta a Take Away, è l’amico ed ex socio Benjamin Mascolo. Nel lungo scritto, Benji rivela di aver temuto in passato che Fede non valorizzasse al meglio il suo dono, che potesse in qualche modo fare degli scivoloni clamorosi. “Se tu ti vedessi con i miei occhi, scopriresti che vali più di quanto pensi e che gli unici limiti che hai sono quelli che ti sei imposto fin da ragazzino”, aggiunge, “non esiste un Benji senza Fede e un Fede senza un Benji e penso che proprio per questo sia arrivato il momento giusto per farlo”. Il duo infatti si è sciolto e a quanto pare abbiamo appena scoperto il perchè di Mascolo, convinto che sia meglio per entrambi smettere di esistere in simbiosi e mostrarsi al mondo ognuno con la propria particolarità. “Amati di più e trattati meglio, sei una spugna”, continua, “impari a una velocità tale che starti dietro alla lezione di spagnolo era come inseguire una Ferrari”. Clicca qui per guardare il video di Benji e Fede.

Pubblicità

Federico Rossi e Paola Di Benedetto: tutto a gonfie vele, ma…

Procede tutto a gonfie vele fra Fede e Paola Di Benedetto. I due fidanzati non si sono potuti ancora riabbracciare, visto che l’ex Madre Natura ha vinto il GF Vip 4 proprio mentre la quarantena era ancora in corso. “Mio compagno di avventure, mio amico, mia famiglia“, ha scritto Paola non appena ritornata in possesso dei social, “3 mesi di distanza e chissà ancora quanto, ma io ti amo ogni giorno di più“. La modella ha aggiunto anche che la foto scelta per l’occasione è stata realizzata un anno fa esatto, mentre la coppia si trovava alle Maldive. Oggi, martedì 5 maggio 2020, Fede e Paola Di Benedetto saranno ospiti di EPCC e avranno modo di parlarsi a distanza, condividendo il momento con il pubblico italiano. Intanto Federico ha già avuto modo di parlare a Vanity Fair di Naked, il libro scritto con l’amico Benji e pubblicato proprio oggi. Nell’intervista, il cantante ha svelato di aver trovato molto difficile parlare della depressione e delle crisi vissute, “Quando racconto della smisurata foga successiva che mi ha fatto andare oltre“. Nel libro infatti, l’artista rivela di aver bevuto tanto da perdere la lucidità e forse per aggrapparsi a quei momenti di euforia. “Quando esci da un periodo di disagio dove sei stato giù a livello psicologico“, ha raccontato, “è un po’ come se iniziassi a correre sull’asfalto dopo che hai arrancato per lungo tempo sulla sabbia. Sei in grado di correre sempre più forte finchè non ti scontri con una realtà che ti scappa dalle mani. A me è successo. Sono sprofondato”.

Video, Lettera per Fede





© RIPRODUZIONE RISERVATA