Federico Rossi, fidanzato di Paola di Benedetto/ Felice, ma non dimentica… Benji!

Federico Rossi non ha bisogno di presentazioni. Lui è la “dolce metà” del duo Benji e Fede, ormai ex, ma anche quella di Paola di Benedetto, la starlette del momento. Mentre lei questa sera farà un tuffo nel passato ricordando la sua partecipazione a Ciao Darwin 7 nei panni di Madre Natura, lui lo ha fatto nei giorni scorsi con una dedica speciale al suo primo, grande, amore Benjamin Mascolo con tanto di dedica sui social in occasione del suo 27esimo compleanno e un pezzo della loro canzone: “Siamo cresciuti con 4 canzoni, 5 euro nelle tasche e un po’ di libertà” Come da tradizione tanti auguri ben, sono sicuro che ce ne aspetteranno delle belle” (cliccate qui per vedere il video della dedica). A quanto pare Federico Rossi non riesce a dimenticare una parte importante del suo passato e anche se il loro duo ormai si è sciolto, l’amicizia con Benji, in barba alle malelingue, è ancora ben solida.

FEDERICO ROSSI E PAOLA DI BENEDETTO PRESTO GENITORI?

Cosa ci sarà nel suo futuro? Non lo sappiamo ancora ma quello che è certo è che Federico Rossi continuerà a cantare, almeno in privato per adesso, visto che ultimamente ha dedicato una canzone alla sua Paola di Benedetto e lei continua a chiedergli di pubblicarla. Davvero inizierà da qui la sua possibile carriera da solista? Al momento non ci sono notizie a riguardo ma quello che è certo è che la storia tra i due va avanti a gonfie vele e nonostante la separazione dovuta prima alla partecipazione di lei al Grande Fratello e poi al lockdwon, lo stesso Federico Rossi si è detto felice di averla riabbracciata: “La verità è che a noi piace molto vivere alla giornata, non ci piace programmare troppo. Indubbiamente qualche novità ci aspetta, ma quello che vi possiamo dire è che al momento non è in arrivo nessun “Baby Rossi”.



