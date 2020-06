Federico Rossi/ Ritrova la sua Paola di Benedetto e pensa ad un brano.. (Verissimo)

Pubblicità

Federico Rossi è pronto per il suo primo pezzo da solista? A mettere in allarme i suoi fan così come quelli di Benji e Fede è stata proprio Paola di Benedetto, la gieffina e sua fidanzata. I due hanno passato molti mesi lontano per via dell’impegno dell’ex madre natura con il Grande Fratello Vip ed è stato proprio nel corso del reality che Federico le ha dedicato una canzone, la stessa che potrebbe essere il suo primo brano da solista. Paola di Benedetto nei giorni scorsi ha potuto riabbracciare il suo Federico Rossi che ha postato la loro foto insieme sui social scrivendo: “Non sono mai riuscito a fare finta di niente con te”. E’ stato proprio il commento della bella morettina alle parole di Fede a mettere in allarme tutti visto che lei ha scritto: “Si tutto bello, ma questo pezzo lo facciamo uscire o no????” confermando di fatto che il bravo arriverà e che segnerà l’inizio della carriera da solista dopo la fine del duo che lui formava con Benji.

DAL PRIMO BRANO DA SOLISTA AL POST QUARANTENA CON PAOLA DI BENEDETTO

In attesa di capire se il brano uscirà oppure no, i fan pensano anche a quello che possa essere il risvolto della storia d’amore di Federico Rossi con Paola di Benedetto. I due si sono ritrovati dopo cinque mesi (prima dovuti al GF Vip e poi alla quarantena) e questo li ha resi felici e contenti ma non tanto da pensare ad un possibile matrimonio. Il gossip aveva parlato di nozze imminenti ma a raffreddare gli animi sono stati i diretti interessati. In particolare, rispondendo ai fan sui social i due si sono limitati a dire: “Con calma ragazzi!” e questa lascia intendere che nemmeno questa lontananza forzata li spingerà ad un passo così importante in modo frettoloso. Dall’altra parte, questo non significa che l’amore tra i due non sia forte, anzi. Proprio Federico Rossi si è lasciato andare ad una romantica dedica sui social: “Il tuo valore l’ho riconosciuto dal primo sguardo un anno fa. Ora so che c’è una stella in più nel mio taschino, una stella che però per me non smetterà mai di brillare. E allora brilla come solo tu sai fare. Ti voglio bene, tuo per sempre. Fede”. Questo basterà ai fan?



