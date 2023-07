Federico Rossi: “I nostri occhi si erano…”/ Silenzio rotto sul bacio con la fan: il caso Tim Summer Hits

Federico Rossi, il bacio con una spettatrice ai Tim Summer Hits é un caso mediatico: spunta la verità

Dopo aver fatto parlare a lungo di sé per via dello scioglimento dello storico duo musicale, Benji e Fede, Federico Rossi torna al centro del gossip made in Italy, per il bacio registratosi con una fan ai Tim Summer Festival 2023. In occasione della nuova puntata dell’evento estivo, all’insegna della musica e realizzato in partnership con la community Tim, l’ex Benji e Fede ha spiazzato l’occhio pubblico quando nel mezzo della performance, reduce dal rilascio del nuovo singolo per l’estate 2023 “Maledetto mare”, si é lasciato andare ad un bacio alla particolarmente focoso con una giovane ragazza accorsa tra gli spettatori ad assistere al suo live event.

Da qui, quindi, nasce il gossip made in Italy che vedrebbe Federico Rossi protagonista di un colpo di fulmine con la fortunata ragazza a cui lui ha riservato il bacio del tutto inaspettato, live a Tim Summer Hits.

A margine dell’evento nell’evento live, si solleva ora l’ipotesi nel gossip made in Italia che la giovane sia un’attrice o stunt-woman, aggiuntasi nella set-list degli ospiti ingaggiati ai Tim Summer Hits per creare hype in favore all’evento musicale e/o al fine di favorire la promozione alla musica dell’artista in attività. Ma la verità la svela Federico Rossi, in un’intervista concessa a Fanpage.

Federico Rossi é innamorato? Le dichiarazioni sibilline

“Si è creato un bel polverone, ma non mi aspettavo che potesse scatenarlo una cosa così. – fa sapere il cantautore, incalzato dalle domande della fonte giornalistica, a margine dell’incontro romantico-. I nostri occhi si erano già incrociati. In quel momento mi sono sentito di fare quella cosa e l’ho fatta, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ovviamente, anche perché non sono una persona che fa cose estreme”.

E non é tutto. Perché, poi, Federico Rossi fa sapere inoltre che “Dopo il concerto mi è venuta a salutare, era serena, credo che sia stato un bel momento”. Che i due presunti piccioncini siano nel mezzo di un sequel delle sexy vibes, tra loro? “Posso dirti che ci sono buone vibrazioni”, fa sapere sibillino, l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto, Federico Rossi.

