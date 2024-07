Federico Rossi ha una fidanzata?/ Dal bacio rubato alla ragazza misteriosa ai rumors su Orian Ichaki

Ha la fidanzata o single? La vita privata di Federico Rossi al centro del gossip

Arriva l’estate e si accende il gossip su Federico Rossi, su cui da tempo si rincorrono voci e rumors sulla sua vita sentimentale (ha una fidanzata o single?). Nell’ultimo anno sono state tante le ipotesi e gli accostamenti al cantante, che pur essendo molto attivo e visibile sui social continua a tenere le questioni di cuore alla larga dai riflettori. Lo scorso anno di questo periodo era spuntata una ragazza misteriosa che Federico aveva baciato durante l’esibizione al Tim Summer Hits. Si era ipotizzato che fosse avesse una fidanzata, ma alla fine ogni rumors è svanito in un nulla di fatto.

Benjamin Mascolo scrive a Federico Rossi/ "Insieme possiamo fare grandi cose, potremmo collaborare di nuovo"

Parlando a Fanpage, così, Federico aveva provato a fare chiarezza sulla questione: “Mi sono sentito di fare quella cosa e l’ho fatta, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ovviamente. Anche perché non sono una persona che fa cose estreme. Se sono fidanzato? Era show, e ritornando al discorso del palco che mi è mancato, succede che quando sono lassù cerco di lasciarmi andare completamente”, le sue parole.

Orian Ichaki, fidanzata di Federico Rossi? I rumors e le voci sul presunto flirt

Nei mesi successivi, ovviamente, i rumors si sono moltiplicati e si era parlato anche di un possibile flirt con Orian Ichaki. Il cantante modenese, infatti, era stato pizzicato al ristorante con una bellissima ragazza e secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano si trattava proprio di lei.

La voce non è mai stata confermata ed è rimasta tale, mentre la vita sentimentale di Federico ha continuato e continua ad incuriosire i fan e gli appassionati. Dunque, il cantante ha la fidanzata o no? Il mistero resta ma le voci si rincorrono. D’altra parte l’estate è iniziata e il gossip non si ferma mai…

