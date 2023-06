Federico Rossi: perché Benjamin Mascolo ha detto addio al duo Benji e Fede?/ Spunta la verità

Federico Rossi conquista “Generazione zeta”: nell’intervista rivelatrice spunta il motivo dell’addio al duo Benji e Fede

Federico Rossi conquista la cover di “Generazione zeta”, la playlist musicale attiva su Spotify Italy, con il nuovo singolo estivo Maledetto mare, e al contempo svela cosa si cela dietro la rottura del duo Benji e Fede, formato con Benjamin Mascolo.

L’occasione dell’intervento rivelatorio per Federico Rossi, é un’intervista concessa da lui a Cosmopolitan, dove, incalzato dai quesiti del rotocalco di cronaca rosa, l’ex Benji e Fede fa sapere chi dello storico duo abbia maturato la scelta della divisione. Questo, quindi, indicando come il responsabile principale dello scioglimento, Benjamin.

Il 17 febbraio 2020 i due cantautori pop gettavano nello sconforto generale i fan sciogliendo il loro duo, Benji e Fede, in un annuncio pubblico. La separazione, così come spiegato nel retroscena intimista prontamente svelato a mezzo stampa, era scelta artistica di Benjamin Mascolo: “La decisione non è stata mia, ora posso dirlo. Ero in studio. Un giorno Benji arriva e mi dice che non riesce più a stare dentro a questo rapporto. Non riusciva più a continuare per ovvi motivi suoi”- fa sapere il cantante pop, che in data 27 giugno 2023 figura nella cover della playlist rappresentativa del gusto musicale della nuova generazione su Spotify Italia, “Generazione zeta”, che rende Fede primo classificato.

La reazione di Federico Rossi all’addio di Benjamin Mascolo

La sua reaction all’addio di Benjamin Mascolo? “Sono solito convertire quello che può essere un macigno in una valvola di sfogo che possa sublimarsi in qualcosa di bello”, é la risposta sibillina di Federico Rossi.

Insomma, a quanto pare Federico Rossi riesce a rendersi convertitore delle cose negative, rendendole il motore propulsore delle novità nella sua vita, inclusa la musica e i suoi progetti musicali, tra cui rientra il nuovo singolo estivo ad alto tasso di sana malinconia, Maledetto mare. Il brano del cantautore dallo sguardo di ghiaccio fa ora breccia tra i fruitori di musica attivi sulla piattaforma di streaming online, Spotify Italia, mettendo a segno un tripudio di riproduzioni di ascolto.

