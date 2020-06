Paola Di Benedetto e Federico Rossi: mano birichina sul seno/ Dopo cinque mesi…

Pubblicità

Dopo cinque, lunghissimi mesi, Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono finalmente riuniti. Prima il Grande Fratello Vip che Paola ha poi vinto e successivamente il coronavirus, ha tenuto a lungo distanti i due innamorati che hanno tenuto vivo il sentimento e la passione, dopo l’uscita dalla casa dell’ex Madre Natura, attraverso videochiamate e dirette Instagram. Con la riapertura delle regioni, Paola e Federico hanno potuto finalmente riabbracciarsi ed ora non intendono più separarsi. L’intenzione, infatti, è quella di trascorrere insieme l’estate all’insegna del grande amore che li unisce. La reunion è stata documentata dalla stessa Paola che ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram. “E non esisterà un posto in cui ti sentirò lontano, nemmeno il più nascosto… nemmeno sulla Luna“, si legge nella didascalia. I fans, però, hanno notato soprattutto la mano di Federico che finisce sul seno della sua bellissima fidanzata.

Pubblicità

PAOLA DI BENEDETTO E FEDERICO ROSSI: LA MANO SUL SENO SCATENA I FANS

Belli, giovani, innamorati e con tanta voglia di recuperare il tempo che hanno trascorso lontani l’uno dall’altra. Non è stato facile per Paola Di Benedetto e Federico Rossi sopportare la distanza al punto che, qualcuno, ad un certo punto, aveva anche pensato che lui avesse violato la quarantena, salvo essere smentito. La coppia, però, è riuscita a superare quella che è una grande prova d’amore ed oggi è sempre più unita e innamorata. La foto in cui sono insieme, felici e sorridente, pubblicata da Paola, ha fatto il boom di like e commenti, ma a qualche utente non è passata inosservata la mano birichina del cantante che finisce sul seno della fidanzata. “Aiai, la mano birichina”, ha scritto una follower trovando l’approvazione di altri utenti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA