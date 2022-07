Federico Rossi smentisce una reunion con Benji/ “Abbiamo preso strade diverse ma…”

Federico Rossi dopo il successo dello scorso anno del brano “Pesche” è tornato con “Le Mans” un altro brano estivo anche dal sapore malinconico pubblicato lo scorso 24 giugno. Il cantante durante un’intervista a Tgcom24 ha raccontato il significato della sua canzone, rivelando come l’ispirazione sia nata da suo padre che: “Quando aveva solo 23 anni aveva due Porsche, mi ha trasmesso questa passione per le auto e le corse”.

Il cantante ha raccontato anche come da un punto di vista “Metaforico, Le Mans è una corsa spericolata tra passato, presente e futuro e rappresenta la fine di una relazione raccontata con un sorriso”. Dopo lo scioglimento del duo nel 2020 il cantante ha ammesso di essere molto maturato anche grazie alla fine della relazione importante con Paola Di Benedetto.

Federico Rossi: Nessuna reunion con Benjamin Mascolo

Nel corso dell’intervista Federico Rossi ha precisato di non avere nessuna intenzione di fare una reunion con Benjamin Mascolo, altro membro del duo Benji e Fede sciolto nel 2020: “Io ho preso la mia strada e lui la sua, quindi non abbiamo in mente di formare di nuovo il duo o di fare una canzone insieme” specificando anche come: “In futuro non so cosa accadrà”.

Il cantante è apparso molto deciso a presentarsi al pubblico come solista anche con la pubblicazione di un album che al momento è in lavorazione: “Ho capito che voglio esprimere la mia arte al 100%, non solo nella musica ma anche ad esempio nei videoclip. Voglio buttarmi in qualcosa di nuovo, anche se questo spaventa. Finora mi sono frenato, ora non voglio farlo più”.

