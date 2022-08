Fedez a Battiti Live 2022/ “La dolce vita” a Ibiza con Chiara e novità dopo l’operazione: “Da sei mesi non…”

Fedez sarà protagonista nella nuova serata di Battiti Live 2022 con la sua “La Dolce Vita” che si sta affermando come il singolo dell’estate, in compagnia di Mara Sattei e Tananai che si sono affermati come perfetti partner per il singolo. Una canzone che è stata anche la rinascita musicale di Fedez dopo il delicatissimo intervento per la rimozione del tumore al pancreas che ha colpito l’artista all’inizio di quest’anno. Tramite i suoi seguitissimi profili social Fedez si sta però impegnando per mostrare ai followers come la ripresa stia andando a gonfie vele e ora un altro importante passo è stato compiuto.

Il cantante milanese infatti ha mostrato attraverso le sue stories su Instagram il ritorno sul playground per una partita a basket, sport che ha sempre amato praticare amatorialmente con i suoi amici. “In campo dopo 6 mesi di stop” il messaggio postato: dopo essere tornato ad affrontare i palchi di tutta Italia, anche la possibilità di giocare a basket, anche solo per divertimento, è sicuramente un traguardo apprezzatissimo da Fedez, che ha voluto testimoniare coraggiosamente tutte le tappe della sua ripresa in queste settimane.

Fedez, “La dolce vita” è disco di platino

Fedez sarà sicuramente tra gli artisti più attesi nella puntata di Battiti Live, essendo la sua “La Dolce Vita” una canzone capace di accompagnare l’estate italiana al pari dei vecchi tormentoni estivi composti assieme a J-Ax, come “Vorrei ma non posto” e “Senza pagare“. Proprio con l’ex Articolo 31 c’è stata una riappacificazione, ma il suo nuovo progetto assieme a Tananai e Mara Sattei sta ottenendo altrettanto successo, tanto da arrivare al disco di platino. In questa estate di grande ripresa Fedez ha anche incassato il successo del concerto Love-Mi organizzato proprio assieme a J-Ax, in cui sono state raccolte cifre importanti a livello benefico. “Grazie al concerto Love Mi”, ha spiegato Fedez, “Siamo riusciti a raccogliere 130mila euro grazie agli sms che sono stati inviati al numero solidale. Grazie a tutti coloro che hanno aderito. A breve vi darò un resoconto più completo. Sono molto felice per ‘Amici di Tog’ e tutti i suoi bambini”.

