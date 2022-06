Fedez e Ambra Angiolini, “Scontri infuocati”/ Clima teso a X Factor 2022?

Al via le registrazioni di Factor 2022

Sono cominciate le riprese della nuova edizione di X Factor 2022, al via ad autunno su Sky Uno. Grandi novità dopo l’edizione 2022, quella meno vista di sempre nella storia del talent show. Al timone del programma c’è Francesca Michielin, al posto di Ludovico Tersigni: la cantante di Bassano del Grappa torna dove tutto per lei è cominciato, con la vittoria a X Factor dieci anni fa. Rivoluzione in giuria con il gran ritorno di Fedez e un trio di new entry: Rkomi, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini. I giudici e la conduttrice hanno già iniziato a postare sui social i fuori onda delle registrazioni: durante i primi casting all’Allianz Cloud di Milano Fedez ha presentato con Tananai e Mara Sattai il nuovo singolo “La Dolce Vita”, mentre Dargen D’Amico ha fatto scatenare tutto il pubblico e i colleghi con la sua “Dove si balla”.

RTL 102.5, POWER HITS ESTATE 2022/ Fedez ospite: al via la vendita dei biglietti

Fedez e Ambra Angiolini: rapporti tesi a X Factor 2022?

Ma un particolare non è passato inosservato. “Fedez non tagga mai Angiolini, al contrario di Rkomi e Dargen D’Amico. Come mai?”, scrive il settimanale di Chi, svelando anche la risposta. “Tra i due non è scattato il feeling e ci sono stati già scontri infuocati per le scelte dei cantanti”. Insomma sembra che tra il marito di Chiara Ferragni e l’attrice i rapporti siano già tesi. Ricordiamo che un mese fa, alla fine della diretta del Concertone del Primo Maggio, Ambra Angiolini ha risposto alla polemica di Fedez sulla sua assenza dopo la polemica del 2021: “Volevamo lasciarvi con una poesia, con le parole di un amico del Primo Maggio, dice così: “Buon primo maggio e buon concertone a tutti, avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso, lui è Fedez, ciao Federicooooo”, ha urlato Ambra dal palco. Al saluto di Ambra, il rapper ha risposto sui social con un altro “Ciao Ambraaaaaa”. Ma forse l’ironia dell’attrice non è stata così apprezzata…

LEGGI ANCHE:

Fedez, nuovo singolo La dolce vita con Mara Sattei e Tananai/ Omaggio agli anni '60X factor 2022 conferma Francesca Michielin conduttrice/ La polemica: "Raccomandata..", c'entra Fedez?

© RIPRODUZIONE RISERVATA