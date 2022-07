Fedez, imbarazzo al Battiti Live 2022/ La domanda di una fan lo manda in crisi

Fedez: una fan lo lascia senza parole

È bastata una semplice domanda di una fan a mettere in crisi Fedez, durante l’ultima puntata del Battiti Live, trasmessa ieri mercoledì 19 luglio su Italia 1. Dopo l’esibizione del rapper, Mariasole Pollio ha “pescato” una ragazza tra il pubblico per fare una domanda al suo idolo: “Sono Eleonora, sei un artista immenso e ti stimo per tutti i progetti di beneficienza che porti avanti. Poi, una domanda: tu usi molto i social per raccontarci la tua vita, ma cos’è che ti piace raccontarci di più?”. Un quesito molto semplice che però ha messo in crisi Fedez: “Ooooohh.. quellooo… oooooh… Quello…”, ha esordito il marito di Chiara Ferragni, facendo però fatica a formulare una risposta. Dopo qualche secondo in cui è rimasto senza parole, Fedez è riuscito a rispondere alla sua fan: “Quello che non voglio nascondere. Boh, io ho un concetto di privacy abbastanza relativo. Racconto tutto tranne cose essenziali, tipo il concepimento dei figli”.

Fedez “incidente” sul palco del Battiti Live 2022

Fedez è sempre molto attivo sui social. Nei giorni scorsi ha condiviso con i suoi follower la gioia di sentire sua figlia Vittoria dire per la prima volta “papà”. Nel corso della terza serata del Battiti Live 2022 Fedez ha regalato un altro siparietto al pubblico in piazza a Gallipoli e al pubblico da casa. Subito dopo aver cantato con Tananai e Mara Sattei il tormentone estivo “La Bella Vita”, il rapper ha rivelato di avere avuto un piccolo problema:“Penso sia un miracolo che sia riuscito a performance perché quando sono salito sulle spalle di Tananai mi sono frantumato la mia pa*la sinistra”. Alan Palmieri ha cercato di stemperare l’imbarazzo generato dalla battuto un po’ fuori luogo dell’artista: “Ma per fortuna ne abbiamo un’altra”.

