Fedez, incidente sulla neve/ Cade ed esce fuori dalla pista: l’esilarante reazione!

Piccolo incidente per Fedez. Il rapper, insieme a Chiara Ferragni, suo figlio Leone e la famiglia al completo hanno deciso di trascorrere le vacanze in montagna, sulla neve, a Madonna di Campiglio. È proprio nel corso di una ciaspolata che Fedez, a causa di una svista, è scivolato nel greto del fiume, sprofondando nella neve fresca. Il rapper è rimasto così bloccato per alcuni secondi nella neve prima che parenti e amici lo aiutassero ad uscire. Questo perché tutti erano impegnati a fare foto e video dell’esilarante situazione. A quanto pare a causare la caduta di Fedez è stata la moglie, Chiara Ferragni che avrebbe chiesto a suo marito di scattargli una foto. In un video pubblicato dal cognato, Luca Vezil, si sente poi l’influencer chiedere l’aiuto di amici e parenti.

Fedez “deriso” da amici e parenti: l’incidente sulla neve

Una volta arrivati nel punto in cui Fedez è inciampato, sprofondando nella neve, il cognato Luca Vezil e alcuni parenti invece di aiutarlo hanno preferito prima scattare qualche foto e fare video poi chiaramente postati su Instagram. Proprio il fidanzato della sorella della Ferragni, Valentina, si è divertito a prendere in giro il rapper: “Aspetta che Fede controlla un tombino e arriva”. La scena è stata poi ripostata su Instagram dallo stesso Fedez, che ha subito incolpato sua moglie per quanto accaduto: “Tutta colpa di mia moglie!”, ha fatto sapere. Piccolo incidente a parte, i Ferragnez stanno trascorrendo una bellissima vacanza sulla neve, dopo il piccolo Leone si diverte tra slittino e danze scatenate. Ormai è un vero idolo del web!

