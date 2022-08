Fedez/ “Sapore” remix con Dj Dzeko: “Quando mi ha contattato….”

Fedez entusiasta della collaborazione con Dj Dzeko: “E’ artista internazionale”

Grande serata al Tim Summer Hits, dove tra i tanti ospiti è atteso anche Fedez. Per il rapper è un periodo di grandi novità professionali, l’ultima è la collaborazione con Dj Dzeko, per una nuova versione di Sapore (certificato doppio disco di platino) che uscirà domani, venerdì 5 agosto, in una nuova versione tutta remixata e da ballare. Chissà che Fedez non dia già qualche anticipazione questa sera, per la gioia dei fan che attendono trepidanti.”Quando DJ Dzeko mi ha contattato per propormi questa collaborazione ho accettato subito con entusiasmo”, ha detto Fedez secondo quanto riporta ANSA. “E’ un’artista di fama internazionale che apprezzo, ma anche perché ero davvero curioso di vedere, anzi ascoltare, cosa sarebbe nato dalla creatività e dal remix di sound così diversi”.

Chiara Ferragni e Fedez "stavamo ore a parlare"/ Nuovi dettagli sui primi incontri

Fedez e Dj Dzeko, cresce l’attesa per il remix di Sapore: “Farà ballare tutti”

Dj Dzeko, non a caso, ha collaborato ad importantissimi remix per Imagine Dragons, David Guetta, Chainsmokers e Post Malone e remixato “Sapore” con il suo stile, portando alla luce una canzone graffiante. “Il risultato di tutto questo è un bellissimo pezzo che sono certo farà ballare e divertire tutti!”, ha assicurato Fedez. “Sapore,” che vede la collaborazione del rapper Tedua, parla di una storia piuttosto complicata in cui però allontanarsi è davvero impossibile. Ad ogni passo indietro ne viene fatto uno avanti, riscoprendo il buon sapore che solo un amore vero sa regalare.

LEGGI ANCHE:

Chiara Ferragni, il primo incontro con Fedez?/ "Io e lui eravamo fidanzati con altri"Chiara Ferragni con la foto di Fedez in bagno/ "Ma non chiedetemi il motivo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA