Fedez torna sui social dopo Celebrity Hunter/ Look stravolto nella foto con Luis Sal

Dopo giorni di assenza dal mondo sei social, Fedez ha fatto oggi il suo ritorno. Il rapper è stato impegnato in un nuovo format che uscirà presto su Amazon Prime Video dal titolo “Celebrity Hunted“, che lo ha costretto a stare via per un po’ e soprattutto lontano da ogni tipo di social proprio per non essere “rintracciato” dai cacciatori di celebrità. Ce l’avrà fatta? Ciò che sappiamo è che il marito di Chiara Ferragni ha fatto il suo ritorno sul mondo social con un look ben diverso da quello che abbiamo visto l’ultima volta. Capelli più lunghi, barba incolta e sguardo “cattivo” le caratteristiche mostrate da Fedez nello scatto in questione. Una versione “da duro” che ha stupito i tantissimi fan del rapper che, nello scatto, non è però da solo.

Nuovo look per Fedez: la reazione di Chiara Ferragni

Accanto a Fedez nella foto appena postata su Instagram che segue l’avventura a Celebrity Hunted c’è l’amico, ormai inseparabile, Luis Sal. Fedez ha infatti affrontato questa avventura insieme a lui, come si evince dal fatto che anche Luis si presenti con un look molto diverso e meno da “bravo ragazzo” rispetto all’ultima volta che si è mostrato su Instagram. “Questi siamo noi prima che inizi tutto e questi siamo noi dopo” afferma infatti Fedez, nel video del prima e dopo l’avventura nello show di Amazon Prime. Ma come ha reagito Chiara Ferragni al look da cattivo ragazzo di suo marito? Stando a quanto scritto da lei stessa, molto bene: “Belli belli in modo assurdo”, ha ammesso la mamma del piccolo Leone.





