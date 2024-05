Iovino, la versione di Ludovica Di Gresy e i messaggi con Fedez dopo il pestaggio/ Cosa è emerso finora?

Come se non bastasse la lunga polemica riguardo la dolorosa separazione dalla moglie, Chiara Ferragni, si torna a parlare ancora di Fedez. in questi giorni. in modo purtroppo poco lusinghiero, un mix tra gossip su nuove fidanzate e presunti pestaggi. Insomma il rapper milanese non si sta facendo mancare proprio nulla. Intanto la versione di Ludovica Di Gresy, l’amica di Fedez indicata tra i presenti la sera del pestaggio ai danni di Cristiano Iovino, è che lei non era lì. Lo ha dichiarato al Messaggero, rompendo il silenzio sulle voci insistenti relative a una “ragazza bionda” al fianco del cantante (ora indagato per rissa, lesioni e percosse in concorso): “Non ero io“. Secondo Ludovica Di Gresy, si sarebbe trovata da tutt’altra parte, impegnata a cena con la famiglia e rincasata alle 21:30 per non uscire più dalla propria abitazione.

Poco dopo l’esplosione del caso, a parlare era stato lo stesso Fedez che, ai microfoni di Zona Bianca, aveva detto di non essere stato nel luogo dove si sarebbe consumata l’aggressione a Iovino e di essere convinto di una cosa: “Parlano di massacro, ma poi lui è andato a Ibiza a ballare…“. Una telecamera della discoteca “The Club” di Milano avrebbe ripreso la scena e il contenuto delle immagini è riportato oggi dal Corriere della Sera.

Cosa si vedrebbe nelle registrazioni di videosorveglianza del locale

Nelle registrazioni, secondo il quotidiano, si vedrebbe Fedez e qualcuno che lo calma, prima di essere allontanato dalla sicurezza del locale. Insieme a lui ci sarebbe Christian Rosiello, ultrà milanista e sua guardia del corpo. Il personal trainer dei vip Iovino, invece, si troverebbe dall’altra parte e sarebbe stato accompagnato fuori per primo dopo la rissa. Il filmato mostrerebbe poi l’arrivo della “ragazza bionda” che, secondo i rumors, sarebbe Ludovica Di Gresy.

La 22enne ha smentito attraverso Il Messaggero e poi davanti agli inquirenti, ribadendo di non essere stata lì quella sera. Ludovica Di Gresy avrebbe riferito inoltre che la stessa notte Fedez l’avrebbe avvisata della rissa praticamente subito e tra i due ci sarebbe stato uno scambio di messaggi. Tra gli interrogativi al centro dell’indagine, anche il perché di quei contatti immediati tra il rapper e la giovane (al centro di diversi gossip su una presunta liaison dopo la fine del matrimonio tra il cantante e Chiara Ferragni). Gli investigatori stanno vagliando tutti i filmati a disposizione per accertare l’identità di tutti i presenti. Finora un solo nome iscritto nel registro degli indagati, ma presto potrebbero essercene altri.

