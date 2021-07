Felipe Anderson alla Lazio?/ Calciomercato news, possibile il clamoroso ritorno!

CALCIOMERCATO LAZIO, IL BRASILIANO TORNEREBBE A FORMELLO

Il calciomercato d’estate può regalare sempre diverse sorprese inattese ed una di queste potrebbe essere la possibilità di rivedere Felipe Anderson alla Lazio entro la fine di agosto. Acquistato nel luglio del 2018 dal West Ham per ben 38 milioni di euro, il brasiliano ha vissuto l’ultima stagione tra Londra ed il Porto collezionando complessivamente 15 presenze arricchite da un gol e 3 assist vincenti per i compagni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ventottenne avrebbe intenzione di tornare a giocare nella Capitale sulla sponda biancoceleste e l’operazione potrebbe essere supportata positivamente anche dallo stesso Lotito con i suoi dirigenti specialmente nel caso in cui dovessero lasciar partire un altro elemento importante come Correa.

Calciomercato Milan/ Capellas: "Damsgaard può fare benissimo in rossonero"

CALCIOMERCATO LAZIO, FUTURO LEGATO A CORREA

Il ritorno alla Lazio di Felipe Anderson alla Lazio sarebbe davvero un bel colpo per il club ed i suoi tifosi, i quali non avevano nascosto il loro disappunto al momento della sua partenza qualche anno fa. Tuttavia, l’innesto in rosa del ventottenne brasiliano potrebbe valere non soltanto come semplice aggiunta di livello per l’organico di mister Sarri. I rumors dei giorni scorsi si fanno infatti sempre più insistenti in merito alla possibile partenza dell’argentino Correa, seguito con grande interesse dal Paris Saint-Germain. La trattativa pare essere soltanto agli albori e bisognerà vedere se i transalpini soddisferanno o meno la richiesta del patron Lotito mentre per Felipe Anderson potrebbero essere sufficienti circa 7 milioni di euro per riaggiudicarselo.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Inter/ Joao Mario vicino al Benfica, lo Sporting rischia la beffaCALCIOMERCATO LAZIO/ Dopo Hysaj si lavora per aggiudicarsi Basic

© RIPRODUZIONE RISERVATA