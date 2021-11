Fellow a X Factor 2021 con “Nemesin” di Clementine/ Regalerà ancora grandi emozioni?

Lo scorso giovedì 5 novembre è andato in onda il secondo live show di X Factor 2021, il fortunato talent show di Sky. Ogni edizione è sempre un tripudio di emozioni e un successo per quanto riguarda il seguito e anche quest’anno il cast sembra promettere ottimi risultati. Nel secondo appuntamento si è distinto per qualità e attitudine Fellow, nome d’arte di Federico Castello. Il 21enne originario di Asti coltiva la passione per la musica da quando era bambino, grazie alla condivisione con il nonno. Ai casting è riuscito a colpire i giudici nel profondo, guadagnandosi una discreta stima anche da parte degli spettatori.

Al primo appuntamento selettivo si è presentato con una cover degli Imagine Dragons, guadagnandosi grandi lodi in particolare da parte di Mika, che in lui vede quasi una versione di sè stesso. Sarà proprio lui il giudice che dovrà giudicarlo sia ai bootcamp che agli Home Visit, con l’obbiettivo di guadagnarsi un posto nel rost. In entrambe le occasioni Mika ha avuto modo di apprezzare la grande componente interpretativa di Fellow, oltre a delle doti canore assolutamente ineccepibili. Al primo evento live, il giovane artista ha scelto di puntare sul suo inedito “Fire” conquistando nuovamente ottime considerazioni rispetto alle sue qualità.

Fellow è il talento di X Factor 2021. Ne è sicuro Hell Raton mentre Emma gli ha consigliato…

La necessità di alzare l’asticella però è forte in vista del secondo appuntamento con eliminazione, andato in onda lo scorso 5 novembre. Per l’occasione Mika e l’artista hanno scelto di proporre un brano di Harry Styles, “Sign of Times”; l’esecuzione non è stata delle migliori almeno dal punto di vista tecnico, forse a causa di una bellissima scenografia alle spalle che può aver destabilizzato il ragazzo. Per quanto riguarda il commento dei giudici, Manuel Angelli ha sottolineato proprio una minore intensità vocale, nonostante abbia apprezzato nella totalità l’esecuzione. Hell Raton invece lo considera un vero e proprio talento, consapevole e forte dal punto di vista emotivo.

Dello stesso avviso Mika, che non ha perso occasione per riconoscere al giovane originario di Asti doti incredibili dal punto di vista emozionale. Emma si è invece espressa dal punto di vista della resa, consigliando all’artista di osare di più perché può dare altro. Il punto di vista dei social sembra invece quasi unanime; sui canali web del programma e sui vari profili di Fellow sono arrivati fiumi di commenti positivi per il ragazzo che si conferma fra le personalità più apprezzate di questa edizione. Nel terzo appuntamento di X Factor 2021 Fellow si esibirà con il brano “Nemesin” di Clementine.



