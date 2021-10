Chi è Fellow, X Factor 2021 squadra Mika/ Federico Castello è “un libro aperto”

Chi è Fellow concorrente X Factor 2021?

Fellow è uno dei concorrenti di X Factor 2021 che fanno parte del roster di Mika. Federico Castello, in arte Fellow, è nato ad Asti in Piemonte il 29 aprile del 2000. La sua passione per la musica è nata grazie al nonno, che fin da bambino lo ha fatto esibire sul palco di alcune sagre di paese: “Cantavo Umberto Tozzi… C’era un sacco di gente, ho capito che esibirmi davanti a qualcuno mi faceva stare bene”, ha confessato ai microfoni di X Factor. L’anno scorso Fellow ha partecipato al Festival di Castrocaro: in finale, con il brano “Fire“, si era aggiudicato il premio Siae. Il suo nome d’arte nasce unendo l’iniziale del suo nome, il finale del suo cognome e la lettera W, ma c’è un’altra motivazione: “Una persona importante per me, a caso, mi ha detto “Stanotte ho sognato che potevi chiamarti Fellow”. In inglese significa compagno, amico”

Fellow, cosa sappiamo di Federico Castello?

Fellow si è presentato alle audizioni di X Factor 2021 con la sua interpretazione di “Follow You” degli Imagine Dragons. “Sono rimasta incollata ad ascoltarti”, ha commentato Emma. Federico ha passato il turno con i 4 sì dei giudici, colpiti dall’intensità dell’esibizione. Nella seconda fase del programma dedicata ai Bootcamp, Fellow ha scelto la cover di “Till Forever Falls Apart” di Ashe & FINNEAS, conquistando una delle 5 sedie nella squadra di Mika. Infine, agli Home Visit, ha portato la canzone “London” di Benjamin Clementine: “Non potrei andare avanti senza di te”, ha commentato Mika. Decisione condivisa da Simone Marchetti: “Se non lo prendi sei un matto”, ha detto il direttore di Vanity Fair Italia. Mika sembra scommetter molto sul Fellow: “È emotivamente un libro aperto”, ha detto il giudice sulle pagine di Repubblica.

Video, le Audition di Fellow a X Factor 2021

