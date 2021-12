Fellow, X Factor 2021/ Il sogno del duetto con Benjamin Clementine

Fellow, Mika crede molto in lui per la finale di X Factor 2021

La serata di oggi per Fellow sarà molto emozionante, avrà infatti la prova di mettersi in scena a X Factor 2021 sognando la finale. Questo giovane ragazzo infatti è stato messo a dura prova da Mika, il suo coach, che crede molto in lui ed è consapevole quali sono le sue qualità. L’obiettivo infatti è fargli guadagnare il pass per l’ultimo atto, spronandolo con brani non di certo semplicissimi. La cover sarà Dog Days Are Over dei Florence and The Machine. Il brano del 2008 è uno dei singoli usciti dall’album Lungs. Richiederà il massimo impegno anche per delle parti melodiche molto complesse. Sarà poi il momento del duetto nel quale il giovane artista realizzerà il sogno di cantare con un grande artista, anche se molto giovane pure lui, come Benjamin Clementine. Insieme canteranno I Won’t Complain.

Il ragazzo originario di Asti, ma torinese di adozione, si è presentato a questo programma con la voglia di mostrare tutto quello che ha imparato da quando a otto anni accompagnava suo nonno nelle sagre del suo paese, accompagnandolo con la voce in canzoni degli anni sessanta/settanta. Alle Audition di X Factor 2021 si è presentato con Follow You degli Imagine Dragons dimostrando subito una grande praticità con l’inglese e anche un’umiltà fuori dal normale. Sarà anche questo che ha convinto i giudici a mandarlo avanti, basterà per guadagnarsi la finale?

Fellow, Hell Raton lo riempie di complimenti

Nelle due manche della quinta puntata di X Factor 2021 Fellow ha portato sul palco del talent show un inedito suo dal titolo ‘Non farmi andare’, pezzo che emoziona per delicatezza e sentimenti anche vissuti, giudicato dai quattro, soprattutto dal suo tema leader, con grande approvazione delle sue doti canore. Nella parte dedicata alla prova con orchestra il brano portato da Fellow sul palco è stato ‘The scientist’ dei Coldplay, un brano iconico del nuovo pop britannico. Il giudizio complessivo è stato positivo, addirittura Hell Raton ha dichiarato che è riuscito a fargli piacere i Coldplay che normalmente non ama. Attenzione Hell perché la band inglese sarà ospite d’onore dell’ultima puntata, quindi non ti esporre troppo, mentre nella serata nella quale era presente il ‘big’ Ed Sheeran’, il brano portato da Fellow con l’accompagnamento dei musicisti X Factor 2021, per Manuelito è stato eseguito con brio senza snaturare a performance originale.

Manuel Agnelli si unisce ai complimenti all’orchestra giudicando l’arrangiamento dei Coldplay uno dei migliori della serata. Fellow è piaciuto a Manuel ma sottolineando che se la voce dell’interprete è ‘un dono di Dio’, non gli è del tutto piaciuto nel cantato, forse non ha sentito sino in fondo il brano, soprattutto nei simil parlati. Per Emma Morrone invece ha confermato il commento di Manuel che ha comunque apprezzato il saltellare coreografico e scenografico durante l’esibizione. A Emma piace di Fellow soprattutto la dimensione live a X Factor 2021; l’artista quando sente gli strumenti dal vivo da il meglio di sé per la Morrone, si collega con l0universo musicale e da il meglio, un ottimo motivo per ragionare sul futuro portandolo su dimensioni soprattutto live. Mika ha trovato felicità nell’esibizione: quei giri sul palco erano quelli di un bambino che trova grande felicità a stare sullo stage e si manifesta con la naturalezza con la quale ha vissuto anche con il corpo la sua performance. Ovviamente Mika, team leader del giovane talento, adora il suo pupillo e non nasconde che lo vede sino in fondo in una serata nella quale il talent ha perso Nika Paris, sino ad una puntata fa candidata alla finale, forse alla vittoria, ma fatale è stata una cover non eseguita alla perfezione.



