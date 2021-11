Fellow, X Factor 2021/ Riuscirà a gestire la sua voce in The Scientist dei Coldplay?

Fellow pronto per il quinto live di X Factor

Per Fellow la quinta e ultima serata dei Live di X Factor 2021 rappresenta un banco di prova importantissimo. Per lui Mika ha pensato a un testo molto complicato The Scientist dei Coldplay. Il brano sicuramente insegue quelle sonorità che hanno regalato a lui finora un discreto successo all’interno del programma di Sky. Certo avrà bisogno di compiere un ulteriore sforzo verso una crescita personale che gli potrebbe garantire la definitiva affermazione nel mondo della musica.

Non sarà giudicato ovviamente solo per la voce ma anche per il suo essere protagonista sul palcoscenico e nel coinvolgere emotivamente il pubblico. Di sicuro questo giovane ragazzo ha fino a questo momento dimostrato di avere delle capacità interessanti anche se c’è da dire che si trova all’interno di un’edizione davvero piena di sorprese e di avversari di livello. Sarà poi il momento anche del suo inedito Non farmi andare.

Fellow, è lui l’asso di Mika

Fellow si è dovuto confrontare la settimana scorsa col brano “On Fire”. Il suo coach Mika poi gli ha assegnato “Anche Fragile” di Elisa. Fin dall’audizione il ragazzo ha dimostrato di essere un vero e proprio fan di Mika, dimostrandosi di ispirarsi. Durante le audizioni per X Factor di quest’anno si è presentato molto umile e quando ha cantato e suonato con il pianoforte Follow You degli Imagine Dragons ha fatto vedere a tutti il suo timbro di voce che fa venire la pelle d’oca.

A seguito di un applauso lungo, i giudici hanno regalato quattro sì al ragazzo, un’approvazione in coro. Successivamente, ai Bootcamp, Fellow si è mostrato davanti a Mika con Till Forever Falls Apart di Ashe & FINNEAS e ha lasciato tutti a bocca aperta. Ha ottenuto l’approvazione non solo dei giudici, ma anche dei colleghi. Federico ha superato anche l’ultima selezione, ovvero gli Home Visit, con una canzone di Benjamin Clementine, London. Il ragazzo è senza dubbio l’asso nella manica di Mika che a questo punto ha portato però anche un altro artista di assoluto livello, cioè la giovanissima Nika Paris.

L’avventura a Medici senza frontiere di Fellow

Dopo aver vinto alla finale del festival degli esordienti, Fellow ha iniziato a fare concerti e ha partecipato a Medici Senza Frontiere, nel quale si è svolto uno spettacolo organizzato. Parecchie volte è stato visto in televisione, anche se quasi nessuno l’ha notato. Inizialmente si faceva chiamare con il suo vero nome, ma ha cambiato qualche anno fa.

Ha un carattere gentile e spigliato e dimostra di sentirsi molto a suo agio sul palcoscenico, infatti si muove in modo del tutto naturale, dimostrando esperienza, nonostante la sua giovane età. Lui ha partecipato a un talent di alto livello, ovvero il Festival di Castrocaro del 2020 ed è stato uno dei finalisti. In questa occasione ha subito dimostrato di essere molto bravo e ha colpito i giudici Maria Antonietta e Bugo; quest’ultimo l’ha lodato a lungo e la prima lo ha accompagnato in un’esibizione.

