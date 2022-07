Ferlaino vs De Laurentiis/ “Basta tagli per il Napoli: adesso devi investire”

Il mercato del Napoli fatica ad ingranare e non è possibile escludere altre partenze eccellenti dopo quelle di Insigne e Mertens. L’ex presidente Corrado Ferlaino non è soddisfatto dell’operato di Aurelio de Laurentiis: nel suo mirino gli eccessivi tagli e gli scarsi investimenti operati dal patron azzurro.

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Corrado Ferlaino ha spiegato che “o sparagno nun è maje guadagno”. Il riferimento è alla stagione dei tagli promossa da De Laurentiis: “Entrando in Champions al club arrivano almeno 50-60 milioni di euro, cercare solo di tagliare gli ingaggi e finire per perdere giocatori anche importanti, significa che nel prossimo campionato fai fatica a rientrare fra le prime quattro, visto che le romane, l’Atalanta e la Fiorentina sono ambiziose e stanno investendo”.

CORRADO FERLAINO: “SI RISCHIA DI NON ENTRARE IN CHAMPIONS”

Nel corso della sua analisi ai microfoni della Rosea, Corrado Ferlaino ha spiegato che in questo modo il Napoli corre il rischio di non rientrare in Champions League e questo potrebbe risultare deleterio anche per le casse del club. Per quanto riguarda le partenze eccellenti, l’ex presidente partenopeo si è detto dispiaciuto dell’addio di Dries Mertens: “Un ragazzo intelligente, un attaccante ancora integro. De Laurentiis è stato molto furbo con quella visita che gli ha fatto a casa. Ma con un rinnovo in ballo non si può andare solo per festeggiare la nascita di un bimbo… Con tutto il rispetto”. Corrado Ferlaino teme inoltre la partenza di Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto 2023 e nel mirino di Juventus e Chelsea: “Perderlo sarebbe negativo per tutto l’ambiente. Spalletti è bravo tecnico ma gli va dato anche un organico adeguato”.

