CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DE LAURENTIIS RILANCIA PER ROMELU LUKAKU: ORA TOCCA AL CHELSEA

Sta per giungere al termine l’estenuante trattativa tra il calciomercato Napoli e il Chelsea per il passaggio di Romelu Lukaku che è ad un passo dal tornare a lavorare con Antonio Conte. Aurelio De Laurentiis ha colto a pieno lo sfogo di Antonio Conte dopo il pareggio e il passaggio ai rigori in Coppa Italia con il Modena e ha deciso di rilanciare la proposta per Romelu Lukaku del Chelsea. L’idea di Conte è ed è sempre stata quella di acquistare l’attaccante belga e lasciar partire Victor Osimhen per guadagnare circa 100 milioni che possa portare i partenopei a ricostruire la squadra che ha fallito gli obiettivi dello scorso anno.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Osimhen-Chelsea, improvvisa svolta! Tutto ok per Brescianini (13 agosto 2024)

Il rilancio da parte del calciomercato Napoli per Romelu Lukaku potrebbe essere quello decisivo in grado di convincere un Chelsea che chiedeva circa 35 milioni di euro con i bonus inclusi ma che potrebbe accontentarsi di 25 milioni di parte fissa più 5 di bonus che porteranno la cifra a 30 milioni complessivi.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DAVID NERES MESSO FUORI ROSA DAL BENFICA

Arrivano buone notizie anche da Lisbona per il calciomercato Napoli che ha visto il Benfica scendere in campo per la prima giornata del campionato portoghese senza aver convocato un David Neres sempre più vicino alla Serie A. I partenopei hanno offerto 25 milioni di euro con i bonus compresi a fronte di una richiesta di 30 del Benfica che sembra essere pronto a salutare l’esterno brasiliano e dialogare ulteriormente con il Napoli per chiudere la trattativa il prima possibile e piombarsi su un sostituto.

Calciomercato Napoli News/ Lukaku, presentata offerta al Chelsea: 30 milioni bonus inclusi (12 agosto 2024)

Conte aspetta ma è chiaro come il Napoli abbia risposto bene alla sue richieste andando a chiudere per Brescianini e portandosi ad un passo da Romelu Lukaku e David Neres fortemente richiesti dall’allenatore ex Juventus e Inter.