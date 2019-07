Fermo, bambina rischia di annegare: è grave/ Il giallo sul ritrovamento in piscina

Una bambina ha rischiato di annegare nella piscina di un centro vacanze a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo. La piccola di quattro anni si trova ora ricoverata all’ospedale di Ancona in prognosi riservata. Le sue condizioni sono state definite gravi. La bambina, secondo una prima ricostruzione, è sfuggita attorno alle 13 di oggi, domenica 21 luglio 2019, al controllo dei genitori e ha rischiato di annegare in una delle vasche idromassaggio del villaggio turistico “La Risacca”. Ad avvistarla uno dei bagnanti, ma su questo ci sono ulteriori aspetti da chiarire. Secondo il Resto del Carlino, è soccorsa una signora olandese che, con i bagnini, ha cominciato a praticarle il massaggio cardiaco, fino a quando non sono arrivati i militi della Croce Verde e i sanitari dell’automatica del 118, che hanno cominciando le manovre di rianimazione. La bambina, di nazionalità straniera, è stata poi intubata e trasferita in eliambulanza in condizioni molto gravi in ospedale.

FERMO, BAMBINA RISCHIA DI ANNEGARE: È GRAVE

Le manovre di rianimazione sono andate avanti per almeno mezz’ora, fino a quando non è stato ripreso il battito. La bambina però è rimasta incosciente. A quel punto i sanitari l’hanno stabilizzata, intubata e preparata per il trasferimento all’ospedale Salesi di Ancona. Sul posto anche i carabinieri che, insieme agli agenti della Capitaneria di Porto, stanno esaminando le riprese delle telecamere per capire chi aveva tirato fuori la bambina dall’acqua, visto che è stata trovata in un angolo fuori dalla vasca. Da valutare anche se e come sia caduta in acqua, se abbia battuto la testa o accusato un malore. La bambina di quattro anni era andata in piscina al villaggio turistico “La Risacca” insieme al padre e al fratellino di 6 anni che, come riportato dal Resto del Carlino, si trovava con lei al momento del dramma. Proseguono intanto le indagini per chiarire quanto accaduto.

