Fern Hawkins, moglie di Harry Maguire/ Lui: “la ringrazio, mi ha insegnato che..”

Fern Hawkins è la moglie di Harry Maguire, difensore del Manchester United, di cui è capitano, e della nazionale di calcio inglese. Fern Hawkins ed Harry Maguire stanno insieme da più di dieci anni; lei è laureata in fisioterapia, ma lavora prevalentemente nel campo della moda e della fotografia come modella. I due sono legatissimi, si sono sposati a Parigi dopo una proposta romantica in una città magica. Si sono incontrati nel 2011, quando Harry Maguire indossava ancora la casacca dello Sheffield United. Fern Hawkins, benché sia molto attenta all’alimentazione e ad uno stile di vita equilibrato, si presenta come una ragazza semplice e tutto sommato spensierata. Come si evince dai suoi social non si nega, di tanto in tanto, piccole coccole, quali cene e apertivi in compagnia, viaggi e momenti di puro svago.

Fern Hawkins, moglie di Harry Maguire: quella volta a Mykonos

Fern Hawkins e Harry Maguire sono diventati genitori della piccola Lillie Saint il 3 aprile del 2019. Uno dei valori che la coppia ha intenzione di trasmettere alla propria bambina è l’importanza della salute mentale. “Deve essere una priorità nelle nostre vite”, aveva raccontato il calciatore. Durante uno dei momenti più complicati della sua vita, in occasione dell’arresto a Mykonos per rissa, Harry Maguire ha posto molta attenzione su questo concetto trasmessogli proprio dalla sua dolce metà: “Temevo un rapimento, ho avuto paura, non mi devo scusare con nessuno”, ha raccontato lui. La sua dolce Fern gli è stata accanto in quel momento così difficile, dandogli sostegno e difendendolo da tutte le accuse. “Ho imparato che la forza mentale è tutto”, ha ribadito più volte il difensore della nazionale inglese, Maguire.

