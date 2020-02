Fernanda Lessa/ Antonella Elia:”E che pal*e. Se stai male, torna a casa” (Grande Fratello Vip)

Fernanda Lessa ha di nuovo una rivale da cui guardarsi le spalle al GF Vip 4. La pace con Antonella Elia è stata solo una breve parentesi, che presto ha lasciato il posto all’ennesima lite. Questa volta però c’entra anche Pago, che durante una sauna con la showgirl, ha ricordato le parole critiche che la modella ha diretto alla sua love story con Serena Enardu. “Prima di ammazza di me**a e poi mi viene a chiedere scusa”, ha detto alle amiche, “io poi se mi chiedi scusa non ti posso neanche mandare a fan**lo”. Invogliata a parlare, anche Antonella ha detto la sua su Fernanda: “Oggi mi ha fatto inca**are perchè è sempre scortese, poi mi viene a chiedere scusa. […] Il mondo non funziona così, sii più educata. Mi è venuta vicino a far le moine, io poi mi faccio abbindolare dalle moine con una facilità estrema […]. A me basta che mi fai due moine e mi convinci di qualsiasi cosa, ma perchè sono così cretina?”. In virtù di tutto questo, stasera la Lessa si beccherà di sicuro la nomination del cantante. Lo ha rivelato Pago durante la sauna, incontrando il favore di Antonella che intende seguirlo a ruota. Il discorso si è dirottato poi sui malesseri della modella, che secondo entrambi sarebbero addirittura inventati. “Torna a casa sei stai male! E che pa**e. Se stai male, torna a casa”, ha detto la Elia. “Incredibile, riesce a leccare il c**o a tutti”, ha detto invece Pago. Un bel cambio di rotta per il cantante, se si pensa che poche settimane fa aveva scelto di prendere le difese della modella per via del suo passato, mandando in nomination Carlotta Maggiorana e attirandosi così le antipatie di Antonella. Clicca qui per guardare il video di Pago e Antonella Elia.

FERNANDA LESSA: DI NUOVO IN NOMINATION?

Fernanda Lessa potrebbe finire di nuovo in nomination nella diretta del Grande Fratello Vip 4 di questa sera. La modella infatti non riesce a convincere molti concorrenti e anche se pochi hanno scelto di esporsi, non è escluso che possa comparire di nuovo al televoto. Prima però potrebbe scoppiare l’ennesima lite fra la brasiliana e Antonella Elia, con cui di recente aveva fatto pace. Le tensioni sono dietro l’angolo e a quanto pare la Lessa si prepara alla guerra. “Non voglio più mangiare rospi, non ho bisogno di continuare a fare pace”, ha detto a Clizia Incorvaia e Adriana Volpe, parlando della showgirl. Tutta colpa della prova calendario, in cui Fernanda si sarebbe messa troppo in mostra, almeno agli occhi di Antonella. La modella però ha scelto di non spiegare tutto a Paolo Ciavarro, quando si è unito al gruppetto. Si è limitata invece ha sentenziare che “Non ho bisogno di compiacere gli altri”. Parole che fanno pensare ad una prossima lite accesa fra le due prime donne della Casa. Chi riuscirà a spuntarla?

